I dati di Sanremo su RaiPlay: analisi degli ascolti digitali delle cinque serate

E RaiPlay? Il record di ascolti televisivo di Sanremo 2023 è stato sicuramente in buona compagnia considerati anche gli ascolti fatti registrare da RaiPlay, la piattaforma di streaming del servizio pubblico, e il successo sui canali social della Rai. I dati streaming Sanremo restituiscono un chiaro successo, che è stato raccontato – di serata in serata – dai canali dell’ufficio stampa della Rai che hanno evidenziato, per ognuna delle serata, il fatto che si sia partiti già con il botto e che l’asticella sia stata alzata di serata in serata.

Il record è (anche) quello dei dati streaming Sanremo

Ripercorrendo le serata una ad una a partire dalla prima, il record fatto registrare da Sanremo 2023 è su tutti i fronti. Partiamo dalle basi: come vengono fatte le misurazioni? Il sistema è quello dell’Auditel Online – avviato nel 2018 – che rileva (come si legge sul sito ufficiale) «in casa e fuori casa, su tutti i device abilitati alla visione via protocollo IP (Tablet, Smartphone, Smart TV, PC, Set-Top-Box, Mini-Set-Top-Box, Game Console), sia tramite browser (web, mobile e Smart TV), sia tramite app (desktop, mobile e SmartTV, Tablet, PC, Smartphone e Game Console)».

La prima serata partita col botto rispetto all’anno precedente

Dati alla mano, partiamo con quello che è successo nella prima serata: se parliamo di ascolto medio digitale, la diretta streaming su Rai 1 ha fatto segnare una prima serata di Saremo come l’evento non sportivo più visto dall’avvio della misurazione Auditel Online con «292.000 device collegati nel minuto, in Italia, ma con pubblico anche negli Uniti, Germania, Regno Unito, Spagna e Francia», si legge nel comunicato stampa dedicato. Rispetto alla prima serata dell’edizione del 2022 il dato è risultato in crescita del 40%. Alla fine dei conti, già nella prima serata sono stati superati – in termini di ascolto medio digitale – tutte le serate del Festival 2022 (anche quella finale).

In particolar modo, la prima parte della serata ha fatto registrare ascolti pari a 341.540 dispostivi collegati al minuto. Già la prima serata ad essere cresciuto nettamente è stato il tempo speso con 1,4 milioni di ore di fruizione del Festival pari al 75% in più rispetto alla prima serata dell’edizione 2022. Anche l’età media delle persone che hanno seguito su RaiPlay non è mai stata tanto bassa con il 40% degli utenti in più che hanno meno di 35 anni rispetto, sempre, alla prima serata del 2022.

Gli ascolti RaiPlay della seconda serata di Sanremo hanno battuto quelli della prima

La seconda serata ha fatto segnare un record rispetto alla prima: l’ascolto medio digitale (AMR-D) è stato pari a 327.000 device collegati nel minuto con una crescita del 43% rispetto alla seconda serata dell’edizione 2022. La diretta streaming ha fatto registrare un totale di 1,7 milioni di visualizzazioni (+74% rispetto al 2022) con un picco di device arrivi al minuto di 459.000 nel corso dell’esibizione di Lazza alle ore 22.11.

La crescita evidenziata dalla Rai per la seconda serata è stata anche quella relativa alla fruizione dell’offerta on demand. Il 7 e 8 febbraio, infatti, i contenuti relativi hanno fatto totalizzare 7,8 milioni di visualizzazioni on demand segnando un +54% rispetto agli stessi contenuti delle prime due serate del 2022.

Leggero calo della terza serata rispetto alla seconda

Si tratta comunque di ascolti altissimi, seppure in flessione rispetto alla seconda serata del Festival. Sono stati 286 mila i dispositivi collegati nel minuto medio di diretta (+45% rispetto alla terza serata del 2022). Il massimo picco di partecipazione ha visto 419 mila dispositivi connessi contemporaneamente alle 22.13 mentre si esibivano i Måneskin. Sono state 1,6 milioni le visualizzazioni per la diretta streaming.

Passate le prime tre giornate, i contenuti on demand generati avevano collezionato 13,7 milioni di visualizzazioni con un aumento dil oltre il doppio (54%) rispetto alle prime tre giornate del 2022.

La quarta serata ha raggiunto 1,9 milioni di visualizzazioni della diretta streaming

La quarta serata ha fatto segnare una media di 321 mila device collegati al minuto alla diretta Rai1 su RaiPlay (+42% rispetto alla stessa serata del 2022). Picco alle 23.06, con l’esibizione di Giorgia e Elisa, quando erano collegati contemporaneamente 438 mila device. La diretta in questione – nella sua interezza – si posiziona come seconda nella classifica degli eventi live di tutti gli editori (esclusi quelli sportivi) misurati tramite Auditel Online. Sono 1,9 milioni le visualizzazioni della diretta streaming della quarta serata del festival (+58% rispetto al stessa serata dell’edizione 2022). Per i contenuti on demand generati dalle prime quattro serata del festival è stato raggiunti un picco di 18,9 milioni di visualizzazioni.

La finale di Sanremo 2023 è l’evento non sportivo che ha generato più visualizzazioni

Un Sanremo digital a tutti gli effetti, considerato che durante la fine si è arrivati a toccare una media di dispositivi collegati al minuto pari a 353.000 – superando anche il picco fatto registrare dalla prima serata -. L’aumento del dato rispetto alla stessa serata dell’edizione precedente è pari al 32%. Picco di device a 441.500 nel corso dell’esibizione di Mr.Rai, alle 22.35.

Con quei 2,6 milioni di visualizzazioni (+26% rispetto al 2022), la finale di Sanremo 2023 è l’evento non sportivo che ha fatto registrare più visualizzazioni dall’inizio della misurazione Auditel Online. Il totale delle visualizzazioni generate dai contenuti on demand di tutte e cinque le serata si Sanremo è pari a 29,5 milioni di visualizzazioni.