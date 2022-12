Si salvi chi POS

Il tema del POS è stato sicuramente al centro del dibattito politico degli ultimi giorni, con la conseguenza che le decisioni prese in sede di consiglio dei ministri sui pagamenti elettronici per quanto riguarda la manovra sono state rimesse in discussione.

Pos e pagamenti elettronici, l’approfondimento di Giornalettismo

Per questo motivo, Giornalettismo ha voluto analizzare la tematica sotto diversi punti di vista, innanzitutto recuperando il balletto sulle sanzioni e sui limiti ai pagamenti in contante che potrebbero essere istituiti nella nuova legge di bilancio, ma anche snocciolando dati accurati sui reali costi del POS e delle commissioni. Inoltre, abbiamo cercato di analizzare le tendenze sul tema che riguardano i social network e il ruolo dell’e-commerce nella diffusione, nelle abitudini degli italiani, del pagamento elettronico. Infine, abbiamo visto come tassisti e tabaccai – le due categorie più spesso critiche nei confronti dell’obbligo di POS – stanno reagendo a questo valzer di intenzioni.