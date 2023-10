Facebook e Instagram (anche) a pagamento: ci siamo

Si potrà scegliere – quindi non tutti saranno obbligati a versare un contributo mensile -, ma l’era di Facebook e Instagram a pagamento sta per iniziare. Come anticipato dal Wall Street Journal, Meta ha già individuato le fasce di prezzo per quel che riguarda gli abbonamenti per poter accedere, navigare e interagire con i due principali social network del gruppo. Ora si attende solamente la comunicazione dell’entrata in vigore di questa novità che servirà, come previsto, per utilizzare le piattaforme senza quelle assillanti pubblicità che compaiono continuamente scorrendo nei feed.

Facebook e Instagram a pagamento, cosa sta succedendo

Stop alle pubblicità, per gli abbonati. Quindi stop anche alla profilazione e al tracciamento a scopi commerciali e di marketing. Una svolta che, in realtà, non fa altro che correggere un comportamento vietato dalle leggi europee. E questa novità entrerà in vigore – almeno per il momento – solamente in Europa. Meta, però, non sembra essere l’unica ad andare in questa direzione. Nel recente passato abbiamo visto che molti altri social network hanno introdotto alcune funzioni a pagamento. Ma TikTok sembra voler ricalcare i progetti di Instagram e Facebook, proponendo un abbonamento per “fuggire” dalla pubblicità.

Molte piattaforme, ma non tutte. Nei giorni scorsi, per esempio, è circolata una bufala: Elon Musk vuole rendere X a pagamento. Per tutti. Si tratta di una dichiarazione mai fatta dal fondatore di Tesla. Dunque, almeno per il momento, l’ex Twitter continuerà a mantenere una navigazione “libera” (ma con funzioni speciali per gli abbonati). In attesa di capire se la strada delle sottoscrizioni diventerà la tomba dei social network.