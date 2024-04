La risposta di ByteDance: «Non vendiamo»

La questione che si offre di fronte a noi, a proposito di una possibile vendita di TikTok da parte della casa madre ByteDance per aggirare il veto degli Stati Uniti, è: ma se proprio dovessimo dare un contesto a questa operazione di acquisizione, quanto verrebbe a costare – per un investitore – comprare TikTok? Quello della piattaforma è un vero e proprio impero globale, che ha un valore relativo – per i mercati regionali – e un valore assoluto – per l’infrastruttura tecnologica e di dati che andrebbe a portarsi dietro. Del resto, stiamo parlando di una piattaforma che ha 1,677 miliardi di utenti globali nel 2023 e che, negli Stati Uniti, dove verrebbe applicato un ban nel caso in cui l’app non dovesse essere venduta dalla proprietà cinese, viene utilizzata da almeno 150 milioni di persone.

Quanto varrebbe la vendita di TikTok?

Bisogna considerare alcuni aspetti in una vendita così importante e significativa. Sicuramente, prendere in esame il mercato azionario: recentemente, per cercare di patrimonializzare ulteriormente il valore di TikTok, ByteDance ha cercato di riacquistare alcune quote, offrendo 160 dollari per azione. Questo getterebbe le basi per determinare il valore complessivo dell’azienda che, tuttavia, prevede altre variabili. Innanzitutto, visto che il ban sarebbe in qualche modo “regionale” perché limitato esclusivamente al territorio degli Stati Uniti, bisognerebbe valutare l’ipotesi di quantificare una vendita di quel solo segmento di mercato.

Secondo gli osservatori, il valore della piattaforma TikTok negli Stati Uniti sarebbe quantificabile in 20 miliardi di dollari. Se, invece, estendiamo il discorso a livello globale e aggiungiamo a questo anche lo scheletro su cui poggia TikTok (ovvero l’infrastruttura tecnologica e – soprattutto – il suo algoritmo), allora il valore di TikTok potrebbe arrivare a 100 miliardi di dollari.

La questione da dirimere, in ogni caso, non è scontata. La più vicina operazione simile a quella richiesta a ByteDance nel recente periodo è sicuramente stata quella che ha visto Elon Musk acquistare Twitter. Per le attività globali del social network, il magnate di Tesla aveva messo sul piatto 44 miliardi di dollari, riuscendo a portare a casa tutti i beni legati all’azienda (anche qui stiamo parlando di un’acquisizione globale e non solo regionale). Il termine di paragone potrebbe effettivamente essere questo. Ma sia Zhang Yiming – il proprietario di ByteDance che possiede TikTok -, sia Shou Zi Chew – ovvero il CEO di TikTok – hanno dichiarato apertamente che non intendono in alcun modo cedere il loro impero: «TikTok non va da nessuna parte» – ha affermato in particolare Shou Zi Chew, chiudendo a qualsiasi ipotesi.