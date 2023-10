Quanto costerà l’abbonamento ai social di Meta in Europa?

Per mettersi in regola con le nuove leggi europee sulla privacy degli utenti, Meta permetterà di abbonarsi a Facebook e Instagram pagando un abbonamento mensile che eviterà gli annunci pubblicitari basati su profilazione

Si tratta di un’esclusiva del Wall Street Journal: Meta prevederà, per i suoi utenti europei, la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile per accedere a Instagram e Facebook senza annunci pubblicitari basati sulla profilazione. La proposta è stata fatta dall’azienda alle autorità di regolamentazione europee che, con le nuove norme per la protezione della privacy dei cittadini, hanno decretato che le modalità con cui Meta richiede agli utenti di mostrare loro annunci personalizzati basandosi sui dati relativi alla loro navigazione online raccolti non è appropriato.

La strategia di Meta per mettersi in regola in Europa

Gli utenti europei che vorranno, quindi, dovrebbero poter pagare un abbonamento ai social di Meta – che gestisce, ricordiamolo, Facebook e Instagram – per accedere a un servizio che sua privo di annunci pubblicitari personalizzati. Questo non significa che i social di Meta saranno a pagamento per tutti, deve essere chiaro: chi vorrà potrà scegliere di pagare l’abbonamento, gli altri potranno continuare a fruire dei servizi forniti da Meta gratuitamente continuando a visualizzare gli annunci pubblicitari basati sulla profilazione così come è sempre stato finora.

Quanto costeranno Instagram e Facebook a pagamento?

Nell’esclusiva del Wall Street Journal vengono elencati quelli che dovrebbe essere i prezzi di accesso al servizio, che variano a seconda che sia effettuato da desktop o da mobile. Gli europei che vorranno abbonarsi si troveranno di fronte a un pagamento mensile che da desktop ammonterà a 10 euro per ogni account gestito. Per quanto riguarda le app da mobile, l’abbonamento mensile costerà 13 euro. Ogni account aggiuntivo al primo verrà a costare 6 euro al mese. La ragione di un costo maggiore da mobile risiede nel fatto che Apple e Google addebitano delle commissioni per i pagamenti in-app.

La decisione di Meta dimostra come le leggi europee stiano avendo effetto e, con molta probabilità – come approfondiremo oggi – farà strada a quella che altre Big Tech si vedranno costrette a prendere per uniformarsi ed evitare di incorrere in sanzioni. C’è già TikTok che, di recente, ha annunciato lo stesso passo da compiere a breve per gli utenti europei. Prima di poter dire in che modo funzionerà tutto questo con certezza, però, sarà necessario leggere i termini di servizio che si vedranno sottoporre dalle piattaforme coloro che sceglieranno di abbonarsi.