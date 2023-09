Meta porta l’intelligenza artificiale anche su Whatsapp

L’intelligenza artificiale del presente, ovvero quella che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi, sbarca anche nel futuro della quotidianità. A bordo di una applicazione mobile che utilizziamo diverse volte ogni giorno, con funzionalità che continuano ad aggiornarsi e a modificare la natura stessa dello strumento. Parliamo dell’AI che arriva anche su Whatsapp, con Meta che ha deciso di introdurre alcune funzionalità (che coinvolgeranno altre piattaforme, come Messenger) in modo da fornire un approccio piuttosto soft a queste nuove potenzialità tecnologiche e digitali.

L’annuncio è arrivato nel corso della classica conferenza annuale Connect, dove la holding di Menlo Park ha esposto al pubblico le novità in arrivo. Non per tutti, ma per il momento solamente per alcuni. Si tratta, come al solito, di una fase sperimentale per capire (anche attraverso i feedback) le possibili criticità che potrebbero palesarsi nel corso dell’utilizzo. Di fatto, si parla di tre servizi che non modificheranno l’impianto dell’applicazione, ma integreranno alcune funzionalità. Soprattutto quelle legate alle immagini.

AI Whatsapp, in arrivo le nuove funzionalità nell’app

Si tratta, innanzitutto, di intelligenza artificiale generativa che consentirà di creare immagini attraverso l’AI Whatsapp. Nello specifico, l’azienda definisce così questi tre nuovi servizi in fase di sperimentazione:

Adesivi IA: Ora puoi creare un adesivo personalizzato che rappresenti al meglio nella tua chat ciò che stai pensando o provando.

Ora puoi creare un adesivo personalizzato che rappresenti al meglio nella tua chat ciò che stai pensando o provando. Chat IA: Con le chat IA di Meta, puoi fare qualsiasi domanda per scoprire di più su vari argomenti o provare a risolvere un dibattito nella tua chat di gruppo, come ricevere i pareri di decine di personaggi creati da Meta che esprimono il loro interessante punto di vista.

Con le chat IA di Meta, puoi fare qualsiasi domanda per scoprire di più su vari argomenti o provare a risolvere un dibattito nella tua chat di gruppo, come ricevere i pareri di decine di personaggi creati da Meta che esprimono il loro interessante punto di vista. Generazione di immagini fotorealistiche: digitando il prompt/immagine, l’IA ti consente di generare immagini per rappresentare un’idea, un luogo o una persona.

Tre novità che saranno a disposizione di tutti nel giro di qualche settimana. Per il momento, infatti, solamente una platea ridotta di utenti ha potuto interagire con questa forma in intelligenza artificiale generativa. Questi numeri, però, sono destinati a crescere già nei prossimi giorni, con l’inserimento graduale di queste novità su molti altri dispositivi.