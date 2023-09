TikTok vuole detronizzare Amazon con il suo shop

Per il momento è sbarcato solamente negli Stati Uniti. Ma nelle prossime settimane TikTok Shop potrebbe espandere i suoi confini occidentali e arrivare anche in Europa. Seguendo l’onda lunga delle piattaforme di e-commerce, anche il social amato dalla GenZ ha lanciato una funzione che permetterà a commercianti e aziende di vendere prodotti direttamente dalla app. Un esperimento differente rispetto a quello tentato, a partire dal 2016, da Facebook con il suo maketplace. L’obiettivo di ByteDance, per caratteristiche e appeal sul pubblico, sembra esser quello di fare concorrenza ai giganti dello shopping online. Non solo i cinesi Temu, AliExpress e Shein, ma anche il colosso Amazon. Non è un caso, infatti, che il primo boost potrebbe arrivare durante il Prime Day 2023 previsto per il 10 e 11 ottobre.

TikTok Shop vuole detronizzare il potere di Amazon

Anche perché, è cosa nota, i marchi made in China (anche per quel che riguarda il settore tecnologico) sono tra i più venduti su Amazon. Qualora lo shop di TikTok – anche per fattori commercial-geografici – riuscisse a ottenere il monopolio di questi brand, i paradigmi delle grandi piattaforme di e-commerce potrebbero cambiare, modificando lo status quo. Anche perché è da tempo che la piattaforma ha iniziato a espandere le proprie funzioni. Sono lontani i tempi dei “video brevi” e basta che oggi sono corredati da molte altre funzioni “verticali”: dalla musica agli e-book, passando per la messaggistica.

La situazione del mondo dello shopping online, dunque, è in continuo divenire. Amazon sembra avere solamente due frecce al proprio arco: la fidelizzazione dei clienti e l’opportunità di poter utilizzare in modo più concreto (e invasivo) strumenti basati sull’AI. L’intelligenza artificiale, infatti, in Cina è stata incardinata in modo più ferreo da parte delle autorità, a differenza degli Stati Uniti che ancora sono alle prese con impegni formali e nessuna legge ad hoc.