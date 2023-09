L’unico spiraglio che ha Amazon per contrastare l’ascesa di TikTok Shop potrebbe essere l’AI

Se non li puoi battere, usa strumenti che non impiegheranno mai. C’è un possibile spiraglio che potrebbe determinare un vantaggio per Amazon nei confronti della rampante concorrenza di TikTok Shop. La piattaforma cinese, infatti, ha annunciato una guerra senza quartiere al colosso dell’e-commerce, sfidandolo decisamente sul suo terreno: il lancio della sua piattaforma attraverso cui sarà possibile acquistare beni digitalmente, infatti, avverrà nel momento in cui – storicamente – Amazon produce il suo massimo sforzo nel corso dell’anno. Ovvero, nel mese delle offerte dedicate agli utenti Prime, nel corso del Black Friday e nel corso del CyberMonday. La sensazione è che TikTok potrebbe avvantaggiarsi anche da collaborazioni esclusive con brand cinesi (che – al momento – vanno molto forte su Amazon) per poter ottenere un grande margine e diventare così la prima piattaforma di e-commerce con sede nel Dragone a contendere davvero il primato di Amazon sul mercato.

LEGGI ANCHE > L’espansione di TikTok in tutte le direzioni possibili, tra e-book, streaming musicale e messaggistica

TikTok Shop e l’AI, il vantaggio che potrebbe conservare Amazon

Tuttavia, ci sono dei territori all’interno dei quali Amazon può ancora dire la sua. La Cina – come abbiamo visto in un monografico realizzato due settimane fa – si sta ponendo adesso il problema dell’intelligenza artificiale. Ernie Bot, ad esempio, è la risposta a ChatGPT. Tuttavia, le aziende che dovranno utilizzare strumenti di questo tipo saranno sottoposte a una stretta sorveglianza centrale, che assicurerà – tra le altre cose – anche il rispetto dei valori del socialismo alle aziende che eventualmente andranno a servirsi di mezzi basati sull’intelligenza artificiale.

Va da sé che TikTok – anche nella sua versione e-commerce – potrebbe scontare questo gap rispetto ad altre aziende del mondo occidentale che, al contrario, stanno facendo man bassa rispetto alle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. La stessa Amazon sta lavorando a un principio per cui, attraverso l’AI generativa, si possano sintetizzare al massimo le recensioni prodotte per un determinato oggetto messo in vendita sulla piattaforma. I modelli linguistici di Amazon – denominati Titan – potrebbero essere in grado, tra le altre cose, di personalizzare anche le varie ricerche interne alle piattaforme del colosso di Big Tech.

Insomma, uno stato avanzato dei lavori. Occorrerà comprendere quanto sarà ampio il respiro dell’intelligenza artificiale: se si dovesse rivelare, a lungo andare, uno strumento necessario per il miglioramento delle tecnologie digitali, allora Amazon potrebbe sfruttare questo vantaggio strutturale per continuare a tener testa al ritorno di TikTok nel suo campo di business principale. Al contrario, se l’intelligenza artificiale dovesse rivelarsi non così indispensabile, TikTok Shop azzererebbe anche questo gap con il colosso dell’e-commerce statunitense. Aprendo ulteriori scenari.