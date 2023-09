L’espansione di TikTok in tutte le direzioni possibili tra e-book, streaming musicale e messaggistica

Risulta evidente come TikTok stia provando ad espandersi toccando nodi finora mai esplorati e, soprattutto, appannaggio di Big Tech che con i social non c'entrano

Una calda estate per TikTok che, nel giro di qualche mese, si è lanciato in più ambiti. Dominare i social network non basta più al colosso cinese, è evidente. Con il recente lancio di TikTok Shop – in aperta competizione con Amazon proprio in quel periodo dell’anno in cui vende di più, tra Prime Days e Black Friday -, la questione non si riduce alla vendita di item ma va molto oltre. TikTok ha imboccato una strada molto chiara: quella che punta a far diventare l’applicazione un tutto in uno (con buona pace di Elon Musk, la cui ambizione per Twitter finora è più un disegno che realtà concreata).

Dalla musica alla messaggistica, TikTok gioca parecchie partite

TikTokShop è arrivato – negli Stati Uniti – questa settimana. Piano piano gli utenti si stanno rendendo conto del cambiamento che comporta, per esempio, che alcuni video abbiamo il pulsante “Acquista” fornendo la possibilità di comprare ciò che compare nel contenuto che si è appena visionato. Mentre nel mondo l’interesse per la regolamentazione di TikTok sale – negli Stati Uniti enti governativi e scuole hanno vietato l’applicazione per timori relativi allo spionaggio -, l’azienda cinese non sta entrando solo nel mercato dell’e-commerce ma sta concretizzando progetti in altri ambiti: dalla pubblicazioni dei libri passando per lo streaming musicale fino alla messaggistica, i piani di TikTok stanno prendendo forma più chiaramente.

Per quanto riguarda i libri, il New York Times ha recentemente evidenziato come l’azienda sarebbe pronta a entrare nel settore dell’editoria dopo il grandissimo successo del fenomeno #BookTok. Ne parlavamo già un paio di anni fa e – a quanto pare – le previsioni si sono rivelate vere: oggi, in qualunque catena di librerie si entri, arriva ad esserci un’intera sezione dedicata ai libri scritti dai creator e gli influencer che popolano TikTok e Instagram. Proprio a partire da questo, ByteDance ha cominciato a corteggiare gli scrittori affinché pubblichino con 8th Note Press (marchio editoriale per registrare il quale TikTok ha già presentato domanda a fine aprile).

Il potenziale di TikTok nell’ambito della musica (e dello streaming musicale) è emerso con prepotenza negli ultimi mesi: ci sono canzoni – anche molto vecchie e che non hanno mai raggiunto il successo – che diventano virali grazie alla massiccia diffusione in abbinamento ai contenuto pubblicati. Di recente, inoltre, TikTok ha lanciato un concorso musicale in live streaming negli Usa il cui vincitore ha ricevuto 50 mila diamanti TikTok (convertiti in 2.500 dollari). Le regole sono semplici: il concorso “Gimme the Mic” ha visto gareggiare gli iscritti caricando, innanzitutto, video audizioni di 30 secondi con l’hashtag #GIMMETHEMIC. Nella gara con 30 selezionati gli spettatori del live streaming musicale possono votare.

Esiste inoltre TikTok Music, servizio in abbonamento – inizialmente disponibile solo in Indonesia e Brasile – che altro non è che una piattaforma di streaming musicale in aperta concorrenza con Spotify, Apple Music e così via. Nel catalogo vengono messe a disposizione le canzoni delle maggiori case discografiche e viene data la possibilità di sincronizzazione con il proprio account. Tramite questo servizio è possibile riprodurre le versioni complete dei brani virali sulla piattaforma, ottenere consigli musicali personalizzati, accedere ai testi in tempo reale, avere una funzionalità simile a quella di Shazam.

Una delle notizie più recenti riguarda sforzi e investimenti che la società starebbe facendo per entrare nell’ambito della messaggistica istantanea. Esiste un team all’interno dell’azienda chiamato TikTok Social che, secondo quanto emerge, sarebbe stato incaricato di trasformare TikTok (anche) in un’applicazione di messaggistica. Come è emerso? Sono comparsi una serie di annunci di lavoro – come scoperto da Axios – che esordiscono, cercando varie figure professionali, con: «Siamo il team di messaggistica su TikTok. La missione del nostro team è facilitare connessioni significative tra gli utenti attraverso l’esperienza di messaggistica di TikTok, che è ancora agli inizi».

L’espansione di TikTok, quindi, sta proseguendo in maniera calcolata in tutte le direzioni possibili.