Cosa dobbiamo aspettarci dall’arrivo di TikTok Shop

La pubblicità è l’anima del commercio e in un’epoca storica in cui i maggiori strumenti di diffusione di messaggi (di qualsiasi tipologia) sono i social network, ecco che moltissime piattaforme hanno esteso i propri confini di business, dando spazio anche ai marketplace. Il commercio online, come noto, è uno dei punti più fulgidi dell’evoluzione digitale e ora anche TikTok ha aperto le sue porte a uno Shop direttamente dalla sua piattaforma. A differenza di quello di Facebook, l’azienda cinese sembra poter essere il principale concorrente di altri giganti d’Oriente (da Shein a Temu, passando per AliExpress), ma soprattutto di Amazon.

TikTok Shop è stato lanciato la scorsa settimana negli Stati Uniti. Proprio in un periodo storico in cui ci sono molte indagini avviate nei confronti dell’azienda cinese e dell’utilizzo dei dati utenti (compreso il trasferimento) americani, ByteDance ha deciso di provare a sedersi a un tavolo ancor più importante e competitivo. Non più solo social, ma anche e-commerce. Una dinamica che sembra ripercorrere il percorso di Facebook, ma le differenze sono sostanziali, come spiegato nel comunicato di lancio:

«TikTok Shop consente a brand e creatori di connettersi con clienti altamente coinvolti in base ai loro interessi e combina il potere della community, della creatività e del commercio per offrire un’esperienza di acquisto senza interruzioni».

L’obiettivo è evidente: dopo anni sulla cresta dell’onda, dopo aver coinvolto la Gen Z che da tempo utilizza la piattaforma anche per cercare “ispirazioni” commerciali su prodotti di tendenza, ecco che si arriva alla chiusura del cerchio con uno shop in app.

TikTok Shop, cos’è e che tipo di piattaforma dobbiamo aspettarci

Ma cosa si trova all’interno di un feed di TikTok Shop? L’azienda ha spiegato che ci saranno diverse modalità per mettere in vendita uno o più prodotti. Queste sono alcune delle soluzioni:

Video in-feed e acquisti LIVE: acquista prodotti taggati direttamente dai video e dai LIVE nel feed Per te.

Vetrina dei prodotti: sfoglia i riquadri dei prodotti, leggi le recensioni e acquista direttamente dal profilo di un marchio preferito. Le aziende possono curare collezioni di prodotti personalizzati direttamente nella pagina del proprio profilo.

Scheda Negozio (in fase di implementazione) : le aziende mostrano i loro prodotti su un nuovo mercato di prodotti e i clienti possono facilmente cercare e scoprire promozioni. I consigli sui prodotti vengono visualizzati tramite elenchi di prodotti e contenuti acquistabili e i clienti possono gestire gli ordini, il tutto all’interno di un’unica scheda.

(in fase di implementazione) Programma di affiliazione : i creatori possono entrare in contatto con i venditori attraverso nuove opportunità di marketing dei prodotti basati su commissioni. I creatori hanno un nuovo modo per monetizzare la propria creatività condividendo i prodotti in brevi video e live streaming, mentre i venditori possono scegliere il piano di affiliazione più adatto al loro marchio.

Annunci dei negozi: i nuovi annunci dei negozi TikTok offrono maggiori opportunità ai venditori di promuovere i propri negozi TikTok, in modo che i clienti possano scoprire e completare gli acquisti tutto all’interno di TikTok.

Sia gli utenti che i venditori (con i commercianti che dovranno prima creare un account aziendale su TikTok e poi collegarlo a un account Shopify), hanno diverse opportunità per diffondere le proprie offerte e i prodotti messi in vendita sullo shop.

Le differenze con il Marketplace di Facebook

Nel monografico di oggi, Giornalettismo cercherà di spiegare perché questo “sbarco” sul mercato digitale potrebbe modificare indelebilmente lo status quo dell’e-commerce a livello mondiale. A partire da alcuni elementi che differenziano il TikTok Shop dal Marketplace di Facebook (che non ha avuto il successo sperato da Meta). Innanzitutto il pubblico di riferimento è differente (con gli utenti che hanno età di gran lunga diverse). Oltre al target di riferimento, il Marketplace di Facebook si basa principalmente su contenuti statici (immagini e testi), mentre quello di TikTok si fonda sui video (che, per natura, sono più coinvolgenti e attrattivi per il pubblico più giovane).

Facebook consente ai singoli utenti di vendere prodotti (nuovi o usati). TikTok, invece, consente alle aziende e ai commercianti di utilizzare video live, vetrine e annunci per commercializzare prodotti nuovi. Un’altra differenza è rappresentata dalle commissioni: il marketplace di Facebook ne addebita una del 5% su ogni vendita (si tratta del livello minimo, che poi può aumentare in base al Paese), e anche lo shop di TikTok ha una commissione del 5% su ogni singola vendita, ma offre una commissione ridotta del 1,8% per i primi 90 giorni dopo la registrazione.