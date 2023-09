Cosa succederà se gli e-commerce cinesi avranno le esclusive sui prodotti dei marchi made in China

La presenza di un progetto di alta fascia come TikTok Shop apre degli scenari che, nel medio periodo, potrebbero essere devastanti per quelli che sono stati individuati come competitors (come Amazon)

C’è la tempesta perfetta che si sta configurando all’orizzonte. Come abbiamo già visto all’interno di questo monografico di Giornalettismo, infatti, l’imminente internazionalizzazione e diffusione globale di TikTok Shop sta mettendo nel mirino un marchio in particolare: Amazon. Praticamente, si tratta di una dichiarazione di guerra abbastanza evidente, visto che TikTok Shop sta mettendo nel mirino il periodo in cui il colosso dell’e-commerce solitamente è più forte e si posiziona in maniera più evidente sul mercato. Tra ottobre e novembre (offerte promozionali per i clienti Prime, Black Friday, Cyber Monday) solitamente Amazon intercetta una fetta di mercato molto importante. Ed è proprio questa fetta di mercato che è entrata nel mirino di TikTok Shop che, negli Stati Uniti, punterà moltissimo su questo periodo per lanciare i suoi servizi. Con una strategia piuttosto aggressiva: mostrarsi nel momento in cui quello che è stato individuato come principale competitor sembra essere più forte. Ma non è l’unico elemento che può coinvolgere la futura diatriba tra TikTok Shop e Amazon.

TikTok Shop e Amazon, l’annuncio di una battaglia che sconvolgerà il mercato dell’e-commerce

Andiamo a dare un’occhiata alle giornate speciali per i clienti Prime previste per il 10 e 11 ottobre. Tra le scontistiche presenti, ce ne sono alcune che riguardano device tecnologici made in China: prodotti Huawei e Xiaomi, nella fattispecie. Segno inequivocabile che Amazon ha una linea preferenziale con queste aziende. Vista, però, l’attuale configurazione del mercato finanziario internazionale e visto che anche la Cina si sta dotando di misure che portano a favorire le aziende del territorio del Dragone nell’ambito del settore digitale, ci sarà da chiedersi cosa succederà quando Amazon avrà un vero e proprio concorrente ben radicato nel mercato occidentale nel campo dell’e-commerce.

Attualmente, le aziende di e-commerce che hanno sede in Cina sono diverse. Spiccano Alibaba e – visto il successo delle ultime settimane – anche Temu. Tuttavia, si tratta di stili diversi rispetto alle piattaforme “occidentali” come Amazon o eBay. Alibaba soprattutto – che ha una presenza ormai consolidata in Europa, a partire dal 2015 – non è ancora riuscito a diventare il forte competitor di Amazon (anche per la differenza di adottare il modello marketplace) che si prevedeva qualche tempo fa. A questo si sono aggiunti dei dissidi con il governo cinese, soprattutto per gli investimenti della società fondata da Jack Ma nel mondo dell’editoria (con incursioni anche in prodotti editoriali che venivano letti e distribuiti a Hong Kong), che hanno portato a prendere decisioni importanti sempre all’interno del gruppo. Temu, app emergente del momento, offre all’audience dei prodotti di fascia molto bassa, dai costi contenuti. Non certo ciò di cui si occupa Amazon (o, quantomeno, non in maniera esclusiva).

TikTok, invece, ha un respiro internazionale, è diventata una applicazione di riferimento all’interno degli Stati Uniti e all’interno dell’Unione Europea. La rispondenza di TikTok alle norme di riferimento del Paese in cui ha la sua sede principale, a volte, hanno provocato delle turbolenze con le istituzioni occidentali (si veda il ban dell’utilizzo di TikTok nei dispositivi dei funzionari europei o del Congresso Usa), tuttavia la piattaforma è universalmente accettata e utilizzata nel mondo occidentale. Insomma, se c’è un’azienda cinese che ha la possibilità di diventare solido competitor delle Big Tech americane (come, tra l’altro, è già avvenuto nel settore del social networking) quella è proprio TikTok. E se il governo cinese dovesse decidere, attraverso interventi diretti sul mercato, di creare una sorta di asse tra le aziende del Dragone che si occupano di tecnologia e di device digitali e la sua nuova piattaforma di e-commerce, allora la geopolitica del commercio online sarà completamente stravolta.