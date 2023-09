TikTok Shop farà concorrenza ad Amazon nei giorni in cui la piattaforma vende di più

TikTok ha deciso di scendere in campo facendo “invasione” di quelli che, finora, sono stati gli ambiti di dominio di Amazon. Ora che la sezione TikTok Shop è stata lanciata si susseguono voci e ipotesi sulle intenzioni del colosso cinese che – a tutti gli effetti – si è lanciato nell’e-commerce. In particolar modo, Bloomberg ha avuto la possibilità di esaminare una serie di documenti dai quali emerge l’intenzione di TikTok di fare concorrenza diretta a Amazon in quelli che, ormai da anni, sono i giorni nei quali viene registrato il maggior numero di transazioni dell’e-commerce: Amazon Prime Days, Cyber Monday e Black Friday.

TikTok Shop vs Amazon tra analisi e intenzioni

Non sono pochi gli esperti di settore e gli analisti che, giustamente, evidenziano come – con questa nuova offerta di «un’esperienza di acquisto senza interruzioni» direttamente in app, TikTok stia apparecchiando per fare concorrenza a Amazon laddove – finora – non si era mai spinto nessun grande colosso cinese. Mentre l’azienda cinese spiega le diverse modalità per mettere in vendita i prodotti (che abbiamo approfondito nel pezzo di apertura del monografico di oggi), emergono piani secondo cui TikTok intenda offrire sconti e creare campagna ad hoc proprio nel periodo che va da fine ottobre e fine novembre.

Lo scopo è attirare gli acquirenti – colpiti, in tutto il mondo, dall’inflazione – lanciando un guanto di sfida a concorrenti come Amazon e Walmart proprio in quella porzione di anno nota per gli acquisti relativi alle festività (tra Halloween e il Ringraziamento, in preparazione del Natale). Acquisti che, data l’inflazione, gli utenti ci terranno più del solito a fare ottenendo tutti gli sconti possibili.

I piani di TikTok

Come sta procedendo TikTok Shop e in che modo andrà a fare concorrenza ai colossi già presenti nel sistema, Amazon in primis, in quel periodo di tempo? Si parte, innanzitutto, con la formazione dei venditori che vogliono mettere la propria merce su TikTok: l’azienda prevede – secondo quanto visionto da Bloomberg e poi confermato da un portavoce di TikTok – sconti fino al 50% per i venditori che sceglieranno di partecipare al programma del Black Friday che andrà avanti dal 27 ottobre fino al 30 novembre.

TikTok ha già una stima precisa per le sue vendite tramite il marketplace entro l’anno: 20 miliardi di dollari di merci sulla piattaforma a livello globale. Ul Black Friday di TikTok, in particolare, avrà inizio alle ore 20 (ora di New York) del 23 novembre mentre il Cyber Monday dovrebbe iniziare il 28 novembre e terminare il 30 novembre. E sul TikTok Shop – secondo i dati forniti dall’azienda – sono sbarcati già oltre 200 mila commercianti statunitensi verificati che vendono prodotti di marca.