La retorica di Big Tech sull’Intelligenza artificiale

Il pensiero di Guido Boella, vicerettore per i rapporti con le aziende e cofondatore di SIPEIA (Società italiana per l'etica dell'intelligenza artificiale)

Negli Stati Uniti, la Commissione bilancio del Senato, lo scorso 1° maggio, ha dedicato una audizione al tema della disinformazione operata negli ultimi cinquant’anni da Big Oil, le grandi aziende petrolifere, sui danni ambientali causati dai combustibili fossili: dalla negazione del problema si è passati alla strategia dell’inganno e della doppiezza.

Il titolo scelto dalla Commissione per l’audizione è molto forte: «Denial, Disinformation and Doublespeak: Big Oil’s Evolving Efforts to Avoid Accountability for Climate Change». Dove «doublespeak» è un termine derivato dal romanzo distopico «1984» di George Orwell: un linguaggio che oscura, maschera, distorce o inverte deliberatamente il significato delle parole.

Molti analisti sottolineano come gli investimenti fatti in questi anni sull’IA da parte delle Big Tech, cioè le grandi aziende di Silicon Valley, e le conseguenti opportunità di business siano paragonabili a quelle delle Big Oil, le grandi aziende petrolifere. È quindi facile pensare che anche le Big Tech possano cercare di indirizzare il discorso pubblico a proprio favore, nascondendo rischi che già si stanno profilando.

Basta analizzare il loro armamento retorico – vario e strumentale, a volte addirittura inquietante – per trovarne conferma. Ne riassumiamo qui una parte.

X- threat o rischio esistenziale : la scomparsa della razza umana a causa dell’IA

Lo scopo è focalizzare l’attenzione su un rischio lontano e molto ipotetico e allontanare il discorso pubblico da conseguenze dell’IA già in atto, come la disinformazione, il costo energetico, lo sfruttamento di manodopera sottopagata per etichettare i dati per l’apprendimento.

Soluzionismo tecnologico: ogni problema, anche quelli portati dalla tecnologia stessa, verrà risolto tramite un ulteriore sviluppo tecnologico. Ci sono però problemi creati dalla tecnologia (ad esempio, i bias o pregiudizi, la classificazione di fenomeni sociali) che sono risolvibili solo a livello politico e non tecnologico.

Lungotermismo: la tecnologia porterà in futuro a popolare Marte e poi a colonizzare la Galassia.

Questa nuova ‘filosofia’ in voga tra le élite tecnologiche della Silicon Valley minimizza ingiustizie e problemi nel tempo presente (comprese disuguaglianze, crisi climatica, fame nel mondo, guerre), di fronte alla possibilità di una crescita esponenziale del numero di esseri umani nel futuro.

Luddismo: evidenziare i rischi delle nuove tecnologie vuol dire voler fermare il progresso, come facevano i luddisti che a fine ‘700 distruggevano i telai meccanici.

Il luddismo, movimento operaio nato in Gran Bretagna nel XVIII secolo, difendeva i posti di lavoro persi a causa dell’introduzione delle macchine nelle fabbriche, all’interno dei più ampi problemi sociali e politici che accompagnarono la rivoluzione industriale inglese.

Inevitabilismo tecnologico: resistere è futile, l’introduzione di ogni nuova tecnologia costituisce un progresso.

Questa ipotesi non è dimostrata, perché, come ci ricorda il sociologo Marshall McLuhan, «non c’è assolutamente nessuna inevitabilità finché c’è la volontà di contemplare ciò che sta accadendo»

Etica: non tutto deve essere necessariamente governato dal regolatore, si devono lasciare spazi di autoregolamentazione a Big Tech, che si comporterà spontaneamente in maniera etica.

Artificial Intelligence: l’IA è solo una tecnologia e non parte di un più ampio sistema politico-economico.

Leggiamo sempre più spesso frasi come «l’IA fa perdere posti di lavoro»: attribuire all’IA la responsabilità per la perdita di un posto di lavoro è un’operazione retorica per nascondere il fatto che dietro c’è sempre una decisione aziendale.

Algoritmo: è sufficiente regolare giuridicamente ed eticamente gli algoritmi per risolvere il problema dell’impatto dell’AI.

Un algoritmo è solo una entità astratta, una sequenza precisa di istruzioni per raggiungere uno scopo. Un algoritmo è realizzato tramite un programma, scritto da una moltitudine di programmatori, assunti da una organizzazione che poi utilizza il programma per raggiungere i propri obiettivi di business. È a questo punto che nascono i problemi.

[approfondimento a cura di Guido Boella, co-fondatore di SIPEIA]