«RestIAmo connessi», l’intelligenza artificiale secondo il Festival della Comunicazione

Come abbiamo avuto modo di evidenziare anche nel corso della Settimana della Comunicazione, il mondo cattolico sta giocando un ruolo di primo piano per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. E non è un caso, dunque, che proprio l’AI sia al centro degli eventi organizzati per il Festival della Comunicazione che quest’anno si svolgerà a Pinerolo dal 10 al 19 maggio 2024. Il legame profondissimo tra il mondo cattolico e l’intelligenza artificiale è stato alimentato più volte dagli interventi di papa Francesco sul tema, ma ha trovato un filo diretto di comunicazione soprattutto grazie all’attività del teologo padre Paolo Benanti – esperto di etica delle tecnologie – come presidente della commissione governativa sull’intelligenza artificiale per l’informazione. Se consideriamo, poi, che il G7 a guida italiana avrà un ruolo fondamentale per definire il rapporto dell’ecosistema economico e geopolitico mondiale con le nuove tecnologie collegate all’intelligenza artificiale e che alla sessione sul tema sarà previsto anche un intervento di papa Francesco, comprendiamo quanto sia fondamentale arricchire e approfondire il dibattito.

LEGGI ANCHE > La settimana della Comunicazione dedicata all’AI e il messaggio sul tema di Papa Francesco

Festival della Comunicazione a Pinerolo, un programma d’eccezione

La conferenza stampa iniziale di questo pomeriggio con il vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, aprirà i lavori del Festival. La sessione di sabato 11 maggio verrà inaugurata da un momento di riflessione molto importante, sul tema clou del Festival: Intelligenza artificiale e comunicazione – una sfida tra produttività ed etica. Al panel interverranno il prof. Guido Boella, co-fondatore della Società Italiana per l’Etica dell’IA, vicerettore Università di Torino, docente al dipartimento di Informatica all’Università di Torino, il giornalista e direttore di Slow News Alberto Puliafito e, da calendario, è previsto anche un intervento proprio del presidente della commissione AI Paolo Benanti. I pregiudizi umani e algoritmici intorno all’intelligenza artificiale saranno invece esaminati nella sessione pomeridiana di sabato 11 maggio: ne parleranno la giornalista Donata Columbro, il fondatore di Sloweb Pietro Jarre, la giornalista Chiara Genisio. Le prospettive dell’intelligenza artificiale per il mondo del lavoro, inoltre, saranno esaminate nella tavola rotonda delle 18, alla quale parteciperanno il professor Guido Boella, l’ex rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, con la moderazione del caporedattore di Famiglia Cristiana Francesco Anfossi.

La giornata di domenica 12 sarà inaugurata dalla celebrazione eucaristica (trasmessa su Raiuno) presieduta da mons. Derio Olivero e proseguirà con dibattiti (a questo proposito è opportuno sottolineare l’incontro delle 18 Intelligenza artificiale e parola, dove sta la realtà? con la pastora valdese Ilenya Goss, l’avvocata Ilaria Valenzi, il presidente del consiglio di chiesa di Pinerolo Paolo Zabelloni) ed eventi culturali sul territorio. Martedì 14 maggio, segnaliamo un altro appuntamento estremamente significativo, con l’intervista del direttore di Famiglia Cristiana – don Stefano Stimamiglio – al presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. Intelligenza artificiale ed etica sarà l’argomento della tavola rotonda di mercoledì 15 maggio alle 17.30 con la CEO e co-founder della start-up Clearbox AI Shalini Kurapati, con il vicedirettore di Avvenire Marco Ferrando e con il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Stefano Tallia.

Giovedì 16 maggio sarà una giornata dedicata ai libri, con le presentazioni di Viola Ardone, con l’attività Libri per tutti e con l’intervento serale della consulente di comunicazione, formatrice, ideatrice di Parole O_Stili, Rosy Russo (protagonista anche dell’incontro “Cinque cellulari e 10 principi” della mattina del 17 maggio, dalle 9 alle 11). Animazione, eventi e incontri caratterizzeranno anche sabato 18 e domenica 19 e faranno da viatico all’incontro del 20 maggio che chiuderà il calendario: il giornalista Alberto Chiara intervisterà il vescovo Olivero in un panel dal titolo Dire Dio, oggi: la sfida.