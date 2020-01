Regionali in Calabria: affluenza supera il 10%, meglio dello scorso appuntamento | Ecco tutti i candidati

Così come in Emilia Romagna anche la Calabria registra un incremento dell’affluenza rispetto alle scorse elezioni, seppur più contenuto rispetto alla regione dove si scontrano Bonaccini e Borgonzoni. Ad esprimere la loro preferenza fino alle ore 12 sono stati più del 10,14% dei cittadini, contro l’8,46% delle scorse consultazioni.

A differenza di quanto accaduto in Emilia-Romagna, alle Regionali in Calabria non si è candidato il governatore uscente Mario Oliverio. A rappresentare il Centrosinistra al voto di domenica 26 maggio ci sarà Filippo ‘Pippo’ Callipo che, seguendo i sondaggi, dovrebbe vedersela principalmente con Jole Santelli (candidata di Forza Italia e sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti. Quest’ultima risulta essere la favorita in questa corsa elettorale che vede la presenza di altri due nomi: il pentastellato Francesco Aiello e Carlo Tansi. Anche i risultati Calabria potrebbero essere molto indicativi anche in chiave nazionale.

LEGGI ANCHE > Elezioni in Emilia Romagna e Calabria: la commissione antimafia annuncia i tre candidati impresentabili

Seppur il clamore mediatico sia stato nettamente inferiore rispetto a quanto accaduto in Emilia-Romagna, c’è grande fermento per conoscere le sorti della punto del nostro Stivale. I sondaggi pre-elettorali vedono in vantaggio di 8/10 punti percentuali la coalizione di Centrodestra che potrebbe tornare a governare la Regione dopo cinque anni. Prima di Mario Oliverio, infatti, il presidente è stato Giuseppe Scopelliti. La partita, però, non sembra essere così chiusa.

Jole Santelli (Centrodestra)

Negli ultimi giorni si è parlato molto della candidata del Centrodestra Jole Santelli, non tanto per qualche sua uscita pubblica o proposta sui generis (o anche per qualche promessa elettorale), ma per l’ennesima infelice uscita di Silvio Berlusconi che non ha usato mezzi termini (come spesso fa) per parlare di una donna. Parlando di politica, però, la 51enne è parlamentare e coordinatrice di Forza Italia in Calabria. In suo sostegno, come ovvio, ci sono la Lega (con le polemiche sul candidato nella vasca da bagno in stile Scarface).Ma nel centrodestra c’è stato grande fermento per via della posizione di Mario Occhiuto che, dopo un tira e molla, ha deciso di ritirare la propria candidatura lasciando spazio a Jole Santelli.

Pippo Callipo (Centrosinistra)

Il re del tonno ci riprova. Nel 2010 a Pippo Callipo non andò benissimo. Sostenuto da L’Italia dei Valori, dalla Lista Bonino-Pannella e da una lista civica a suo nome, ottenne solamente il 10% dei consensi. Ora, il 26 gennaio, ci riproverà: è stata lui la scelta del Partito Democratico e del centrosinistra in Calabria. Il Pd lo sostiene, ma lui si presenterà sulla scheda elettorale dietro il simbolo della Lista ‘Io resto Calabria’. Il 73enne imprenditore, però, non parte con i favori del pronostico e sarà difficile inscatolare il centrodestra, lanciatissimo in attesa dei risultati Calabria.

Francesco Aiello (Movimento 5 Stelle)

I pentastellati ci riprovano, ma con una novità. Questa volta ad accompagnare il candidato Francesco Aiello non sarà solamente il simbolo del Movimento 5 Stelle, ma anche quello della lista Calabria Civica. Il 54enne, professore ordinario di Politica economica all’Università della Calabria, è stato nominato candidato presidente dalla piattaforma Rousseau. La scelta di non allearsi con il Partito Democratico, dando un’occhiata ai sondaggi, rischia di aprire un’autostrada al Centrodestra.

Carlo Tansi (Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita)

Nella lista dei quattro che si contenderanno la vittoria in Calabria c’è anche Carlo Tansi. Il geologo e scienziato del Consiglio nazionale delle ricerche è un nome molto noto per via del suo ruolo di capo della protezione civile in Calabria tra il 2015 e il 2018. Nel suo programma elettorale molti temi ambientalisti e di lotta alla criminalità organizzata, una delle grandi questioni irrisolte nelle Regione. Dal 2019 è consigliere comunale di San Luca, comune simbolo della lotta (finora non vinta) contro la ‘ndrangheta.

Risultati Calabria

Dalle 23 di domenica 26 gennaio si sapranno i risultai Calabria. Contestualmente a quanto accadrà in Emilia-Romagna, le notizie che arriveranno dalla punta dello Stivale potrebbero avere clamorosi riflessi anche al livelli di governo nazionale.

(foto di copertina: da profili Facebook dei sette candidati alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna)