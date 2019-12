Il Centrodestra evita l’autogol in Calabria: Mario Occhiuto ritira la propria candidatura

In Calabria si stava consumando una frattura all’interno del Centrodestra, ma dopo il ‘suggerimento’ di Silvio Berlusconi, Mario Occhiuto ha deciso di non mettere i bastoni tra le ruote della coalizione Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (in rigoroso ordine di percentuali nei sondaggi) ritirando la propria candidatura che avrebbe potuto strappare una buona quantità di voti a Jole Santelli, la donna scelta per correre alla poltrona di presidente della Regione il prossimo 26 maggio.

La convergenza sul nome unico. Perché se in Emilia Romagna è stato tutto fin troppo semplice, con la scelta ricaduta quasi immediatamente sul nome forte della leghista Lucia Borgonzoni, in Calabria la situazione nel Centrodestra è stata costellata di difficoltà, vista la reticenza di Mario Occhiuto ad accettare i diktat provenienti dall’alto. Il sindaco di Cosenza, però, ha deciso di fare un passo indietro lasciando la strada in solitaria a Jole Santelli, senza alcuna lista civica parallela di centrodestra.

Mario Occhiuto rinuncia alla corsa in Calabria

«Su suggerimento di tanti amici coinvolti e dopo l’ennesima sollecitazione del Presidente Berlusconi ho deciso di farmi da parte. Silvio Berlusconi è una persona a me cara, che ho sempre stimato e ammirato, e oggi al punto in cui siamo ho giudicato il suo invito giusto e sensato – ha scritto Mario Occhiuto su Facebook, annunciando la sua non candidatura -. D’altronde non ci sono le condizioni per portare avanti da soli il progetto di cambiamento della Regione Calabria che avevamo in mente, con la speranza di una vittoria elettorale».

La richiesta a Jole Santelli

La decisione, oltre alle pressioni di Silvio Berlusconi, è stata presa anche per via del sistema elettorale che non gli avrebbe mai consentito di arrivare a una vittoria, ma solo di dare fastidio a Jole Santelli. Ma alla candidata del centrodestra, lui rivolge una richiesta: «Ho proposto alla candidata a presidente Jole Santelli di recepire nel suo programma quelle idee su cui tanto avevamo puntato riguardo alla svolta ecologica e ai nuovi investimenti creativi e innovativi. E le ho chiesto di farsi parte attiva, una volta eletta, per l’accelerazione dei cantieri con opere in corso nella città di Cosenza e per l’avvio delle procedure per la realizzazione del nuovo Ospedale sul sito da noi proposto».

