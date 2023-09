Tutto quel che c’è da sapere dei nuovi iPhone 15

Come accade ogni anno, l’Apple event ha annunciato al mondo tutte le novità del mondo della mela morsicata. L’attenzione è stata catalizzata dal nuovo prodotto di punta di Cupertino, con iPhone 15 che sarà disponibile in quattro versioni, con differenti caratteristiche, funzioni e potenzialità. In particolare, le principali novità si trovano all’interno di iPhone 15Pro e iPhone 15 Pro Max, i due modelli top gamma che presentano numerose innovazioni dal punto di vista strutturale (partendo dal titanio) e tecnologico. Per esempio, non ci sarà più la classica “levetta” per far passare il telefono dalla modalità “silenzioso” a quella con suoneria. Addio anche al cavo lightning, sostituito – come previsto dalla direttiva UE – dalla porta USB-C.

iPhone 15, tutto quel che c’è da sapere sui nuovi modelli

C’è anche spazio per l’intelligenza artificiale, che sarà utilizzata in modo molto più approfondito all’interno dell’app salute. E l’AI sarà la forza motrice anche dei nuovi Apple Watch (Series 9) che avranno moltissime funzionalità innovative rispetto al passato. A tutto ciò si lega anche il nuovo sistema operativo iOS 17, già installato sui nuovi modelli e che nel giro di qualche settimana potrà essere scaricato anche sugli altri modelli di i Phone. E c’è attesa anche per l’aggiornamento MacOS Sonoma, distribuito per pc e notebook Apple a partire dal 26 settembre.

In occasione della presentazione dei nuovi prodotti, l’azienda di Cupertino ha ribadito la sua missione AppleCarbon Neutral: l’obiettivo è quello di eliminare completamente le emissioni originate dai suoi smartphone, tablet, watch e pc. Dunque, si punterà a razionalizzare il consumo di elettricità (puntando sull’energia pulita) e ottimizzare i trasporti e le relative emissioni.