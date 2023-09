Su iPhone 15 arriva il tasto “Azione”, ma non è per tutti

Sui primi modelli messi in commercio, passare dalla modalità “suoneria” a quella “silenzioso” (o “silenzioso con vibrazione”, in base alle impostazioni) era molto meno agevole: occorreva sbloccare il display e andare a trovare i comandi all’interno del menù. Con il passare del tempo, Apple trovò una scorciatoia inserendo una “levetta” sul bordo laterale dello smartphone per poter switchare dalle due modalità. Oggi, invece, con i nuovi modelli annunciati martedì 12 settembre, ecco arrivare il tasto “azione” sugli iPhone 15: un pulsante multi-funzione che consente di gestire alcune funzioni senza dover sbloccare il telefono. Attenzione però, non si tratta di una novità inserita su tutti i nuovi modelli.

Come spiegato durante l’Apple event 2023, questa novità è disponibile solamente sui modelli di top gamma che saranno disponibili in Italia a partire dal 22 settembre (con pre-ordine online dalle 14 di venerdì 15 settembre). Parliamo, dunque, di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Non occorrerà più, dunque, sbloccare l’ampio display (da 6,7”) per poter utilizzare le funzioni di routine.

Di default, il tasto “azione” iPhone 15 Pro e Pro Max consente, con una sola pressione, di passare dalla suoneria al silenzioso. Con una pressione prolungata, invece, si può accedere – attraverso un feedback aptico (basato sul tatto) e alle notifiche visive presenti sulla Dynamic Island che comparirà sulla parte alta dello schermo – ad altre funzionalità (che possono essere modificate attraverso il Centro di Controllo).

Tasto azione iPhone 15, cos’è e come funziona

Come spiega il sito ufficiale Apple, attraverso il tasto “azione” sarà possibile accedere anche ad applicazioni e funzioni che prima erano accessibili solamente sbloccando il telefono (con codice, Face ID o impronta digitale):

«Di default, il tasto Azione ti fa passare dalla modalità Silenzioso alla modalità Suoneria e viceversa. Se invece gli assegni una funzione differente, puoi sempre disattivare l’audio dal Centro di Controllo o usare i filtri Full immersion per silenziare automaticamente l’iPhone. Qualunque cosa tu stia facendo, il tasto Azione è sempre lì, a disposizione. Puoi usarlo per aprire la fotocamera e farti un selfie al volo, o per registrare un memo vocale. Puoi perfino associargli un comando rapido per aprire un’app o eseguire una serie di attività, come accendere le luci in sala e far partire la musica».

Questa è una panoramica generale, ma quali sono le funzioni attivabili (o disattivabili) con la sola pressione del tasto azione? Entrando nelle impostazioni, è possibile decidere a quale funzionalità destinare il pulsante di “accesso rapido”:

Passare dalla modalità suoneria alla modalità silenziosa .

. Attivare la fotocamera , anche se il telefono è bloccato.

, anche se il telefono è bloccato. Accendere la torcia .

. Avviare una registrazione vocale.

Aprire una nota .

. Cambia modalità Full-immersion .

. Eseguire comandi personalizzati, come avviare un’app o aprire una pagina web.

Ogni possessore di iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max potrà, dunque, scegliere la propria scorciatoia da assegnare al tasto azione.