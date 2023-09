Ecco gli iPhone 15: quanto costano e quando arrivano in Italia

Come accade ogni anno, l’evento di Apple è l’occasione per l’azienda di Cupertino per annunciare al pubblico il lancio sul mercato di nuovi prodotti. Ciò che è andato in scena ieri rappresenta l’ennesimo passo in avanti per gli appassionati della mela morsicata, con particolare attenzione alle novità che riguardano il comparto smartphone. Perché in tanti hanno atteso l’uscita dei nuovi modelli di iPhone 15. Caratteristiche differenti rispetto al passato, anche se alcuni dettagli sembrano ricordare molto da vicino il precedente iPhone 14. Uno dei fattori più interessanti – che non c’entra con le caratteristiche tecniche – è rappresentato dal prezzo, inferiore (per tutti i modelli) rispetto all’edizione precedente.

LEGGI ANCHE > La lockdown mode di Apple per difendere iPhone e Mac dagli spyware

Come ormai accade da tempo, Apple immetterà sul mercato quattro modelli differenti di iPhone 15: quello “classico”, quello in versione plus, quello “Pro” e il top di gamma rappresentato dal “Pro Max“. Ognuno di questi ha caratteristiche differenti, anche a livello strutturale. Per esempio, a primo impatto è già evidente una differenza: il 15 e il 15 plus hanno la “scocca” in alluminio (come i precedenti), mentre il 15 Pro e il 15 Pro Max sono stati realizzati in titanio (quindi, nonostante un display più grande, hanno un peso inferiore).

Introducing iPhone 15 Pro, iPhone 15, Apple Watch Series 9, and Apple Watch Ultra 2. All that and more news from the #AppleEvent. — Apple (@Apple) September 12, 2023

E tra le altre differenze sostanziali, a livello pratico, c’è da segnalare un aspetto: i modelli di gamma superiore hanno un tasto “azione” lungo il bordo laterale (per poter gestire direttamente da lì alcune “opzioni”, come l’attivazione della torcia o il passaggio da “suoneria” a “vibrazione” o “silenzioso”), mentre sui modelli “base” è ancora presente il tasto “suoneria/silenzioso”.

La nuova gamma di smartphone di casa Cupertino

Per quel che riguarda le principali caratteristiche, andiamo a scoprire novità e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. Partiamo dal processore che si distingue per potenza tra i modelli base e quelli di gamma superiore: 15 e 15 plus hanno un chip A16 Bionic, mentre nel 15 Pro e 15 Pro Max è presente l’evoluzione A17 Bionic (all’avanguardia per chi utilizza lo smartphone anche per il gaming). Su tutti i modelli, in linea con la direttiva europea, non è più presente il connettore lighting: per caricarlo, come previsto dalla norma, sarà sufficiente un cavo USB-C (e questo vale anche per AirPods di ultima generazione). Il comparto fotografico resta di alto livello, con la fotocamera posteriore principale da 48MP e ultra-grandangolo. In più, su 15 Pro e 15 Pro Max è presente anche un teleobiettivo e uno zoom ottico più performante. Inoltre, è stata integrata anche la funzione “ritratto” consentendo una maggiore tridimensionalità negli scatti.

Queste sono le principali novità dei nuovi modelli di iPhone 15, con un confronto tra i vari prodotti disponibile direttamente sul sito Apple. Altro aspetto da non sottovalutare, è il sistema operativo: su tutti i prodotti di ultima generazione (con il release anche per quelli precedenti, da iPhone Xs in poi) sarà installato di default iOS 17 che promette di migliorare le prestazioni, limitare il consumo e permettere agli utenti di usufruire di funzioni migliorate.

iPhone 15, quanto costano e quando arrivano in Italia

Ora arriviamo al clou: quando saranno disponibili in Italia? Tutti i modelli saranno messi in vendita, con il pre-ordine online, a partire dalle ore 14 di venerdì 15 settembre. Poi, dal 22 settembre, iPhone 15 sarà disponibile per tutti, anche negli store fisici di Apple. E quanto costeranno? Qui le distinzioni sono in base al modello e allo spazio di archiviazione. Per il modello base “15”, si parte da 979 euro, mentre il prezzo base del 15 Plus è di 1.129 euro.

Come detto, si tratta di prezzi base che aumentano (ma si parte da un costo inferiore a quello dell’iPhone 14) in base allo spazio di archiviazione presente sui dispositivi. Il 15, infatti, sarà commercializzato in tre versioni.

Il 15 Plus, avendo caratteristiche leggermente differenti (a partire dalla grandezza del display), avrà un prezzo leggermente superiore.

Per quel che riguarda la gamma superiore, i prezzi sono più alti (ma inferiori rispetto agli iPhone 14 Pro e Pro Max lanciati lo scorso anno).

Si parte dai 1.239 euro per il Pro e si sale ai 1.489 per il Pro Max. Come detto in precedenza, però, il costo cresce in base alla capacità di archiviazione. Il Pro, infatti, ha quattro capacità differenti (dai 128GB a 1TB).

Avendo caratteristiche e funzioni superiori, il 15 Pro Max non ha una memoria di 128 GB e le offerte partono dallo step successivo fino ad arrivare alla soglia di 1TB.

Dai 1.298 euro ai 1.989 del modello con le caratteristiche superiori. La scelta, dunque, non è da fare solo sulla tipologia, ma anche sullo spazio di archiviazione che, al netto di iCloud, diventa sempre più un elemento non secondario nella decisione finale di acquisto.