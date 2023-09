Paghereste per usare Facebook e Instagram senza pubblicità?

Per il momento, si tratta solamente di voci. Rumors che, però, sono stati raccolti dal NYT direttamente dalle stanze di Menlo Park. Meta sta pensando di mettere a disposizione degli utenti due tipologie di approccio social: il primo in forma gratuita (esattamente come accade ora); il secondo a pagamento. Si parla di Instagram e Facebook che potrebbero proporre una versione a pagamento, in abbonamento, per poter navigare senza essere invasi dalle pubblicità che a oggi imperversano sulle due piattaforme.

Instagram e Facebook a pagamento in Europa?

Una mossa che sembra rispondere, in parte, alle normative europee. Non è un caso, infatti, che si parli di questa soluzione solamente per gli utenti del Vecchio Continente. Proprio nei giorni immediatamente successivi all’introduzione del Digital Service Act e in linea (parzialmente) con le indicazioni presenti all’interno del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali e del Digital Market Act. Anche perché l’azienda di Mark Zuckerberg è spesso finita al centro di inchieste (e sanzioni pesantissime) per la sua gestione dei dati. E non sembra essere un caso la possibilità di lasciare – dietro pagamento – all’utente la scelta sul concedere il trattamento dei propri dati per la profilazione pubblicitaria.

Pubblicità che sembra essere un enorme problema per Meta, visto che sono state individuati moltissimi spot che propongono contenuti semi-pornogrifici generati con l’AI, visibili anche ai minori. Il tutto mentre è finalmente arrivato il modulo per poter comunicare a Meta di non aver alcuna intenzione di addestrare l’intelligenza artificiale con i propri dati.