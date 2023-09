Per impedire a Meta di usare i tuoi dati per addestrare l’AI devi compilare un modulo

Parlando di social a pagamento e di opportunità di offrire altro oltre i propri dati alle piattaforme, occorre prendere atto di un altro recente cambiamento che riguarda le piattaforme di Meta: quello dati per addestrare l’AI Meta. L’azienda ha deciso di offrire agli utenti un sistema per disporre delle proprie informazioni personali escludendole, difatti, dall’essere utilizzate per addestrare gli algoritmi.

La decisione ha preso corpo in un clima di sempre maggiore attenzione da parte delle istituzioni e preoccupazione da parte degli utenti sul modo in cui le nostre informazioni personali e i nostri dati – dai video alle foto, passando per i post – vengono presi e dati in pasto alle intelligenze artificiali di tutto il mondo con tutta la serie di problemi che ne consegue.

Come impedire all’AI Meta di utilizzare i tuoi dati per l’addestramento?