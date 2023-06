La separazione Bruganelli-Bonolis va oltre le pagine del gossip

L’indiscrezione e la smentita social di rito. Per poi arrivare alla conferma con un’intervista esclusiva, anch’essa di rito. Il canovaccio della storia della fine della relazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sembra essere lo stesso di altre vicende analoghe. Coppie del mondo dello spettacolo – o, più semplicemente, personaggi pubblici – che si lasciano, ma provano a etichettare come “bufale” le notizie che qualche blog o organo di informazione è riuscito ad avere in anteprima.

Bruganelli-Bonolis, perché la separazione va oltre il gossip

È successo anche oggi, con la “rivelazione” ufficiale concessa a Vanity Fair, nonostante solo qualche settimana prima fossero stati Dagospia e Biccy a rilanciare (in modo differente) quel rumors sulla separazione. I due siti web, infatti, furono definiti dallo stesso Bonolis “siti di fregnacce”. Giornalettismo ha intervistato i fondatori e autori di Biccy per conoscere la loro reazione dopo tutto quel che è successo.

Ma di storie simili sono ricche le pagine della storia recente del #gossip e della cronaca rosa. Tra gli ultimi, l’imponente (per copertura mediatica) separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche la fine della relazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Blog e testate giornalistiche hanno raccontato, spesso con morbosità di dettagli, tutte le vicissitudini delle coppie scoppiate. Ma perché il gossip ha un peso così importante tra i temi di interesse del pubblico? Ne abbiamo parlato con Salvatore Patriarca, giornalista, scrittore e autore del libro “Popgiornalismo. Il caso Dagospia e la post-notizia”.