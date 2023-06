Dall’indiscrezione alla notizia, le dinamiche del racconto della separazione Bonolis-Bruganelli

L’epilogo della storia lo conosciamo tutti, considerato che è stato venduto per l’esclusiva che Vanity Fair ha pubblicato il 6 giugno: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati e lo hanno fatto in una doppia intervista di oltre 26 minuti pubblicata sul sito dell’edizione italiana del periodico di costume, cultura, moda e politica. Questa storia ha preso piede, però, ben prima della giornata di ieri e già aveva cominciato a scaldare gli animi dei lettori a partire da un articolo di Dagospia di un paio di mesi fa. Articolo che, appena uscito, è stato smentito dai diretti interessati. Vediamo quindi di ripercorrere la storia del separazione Bonolis Bruganelli e i passaggi salienti non solo del particolare – il caso Bonolis Bruganelli – ma anche del generale fenomeno della vendita di personaggi pubblici delle loro questioni di vita a favore di esclusiva di giornale.

Divorzio Bonolis Bruganelli, notizia nata su Dagospia e confermata su Vanity Fair

«Prima reazione quando avete letto dell’indiscrezione sulla vostra separazione data il 12 aprile da Dagospia?», chiede il giornalista all’inizio della video intervista, e la risposta di Bruganelli è secca: «Nessuna, eravamo al mare e quindi prima reazione: che glie frega a Dagospia. […] Ci è sembrata la volontà di entrare in dinamiche che non gli appartengono e che non conoscono. Mi è sembrata una cosa totalmente fuori luogo anche perché poteva essere una cosa già successa». Bonolis concorda, parlando del «fascinoso mondo di pettegolandia, dove la gente – non avendo probabilmente qualcosa che ha a che fare con la propria – si attacca vampirescamente alla vita degli altri». I due, nei tanti minuti di intervista, ci tengono a sottolineare di aver voluto smentire la notizia perché si trattava di qualcosa che – fino a quel momento – era rimasto, per loro volontà, nell’ambito privato della loro esistenza e che non aveva mai varcato i confini entrando nel personaggio pubblico.

Questo lungo intervento è solo l’epilogo di una vicenda che, però, comincia il 12 aprile scorso appunto. E inizia con un’articolo su Dagospia – ripreso anche da Biccy e da altri – che ha parlato di una serie di indiscrezioni e della fine di quella storia («I due hanno passato le vacanze di pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a “verissimo” da silvia toffanin – le avvisaglie della fine del loro amore erano già palesi nelle recenti interviste rilasciate dalla bruganelli», si leggeva nell’incipit del pezzo).

A questo pezzo di Dagospia è seguita un’immediata smentita data tramite i canali social di lei: «Siamo in difficoltà, e mo che facciamo? Ci separiamo, in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito perché è un sito di fregnacce?», diceva Bonolis con l’ironia che lo caratterizza. Alla fine del video viene evidenziato che, qualora fosse, vorrebbero parlarne prima con i familiari (cosa che, effettivamente, hanno poi ribadito nell’intervista a Vanity Fair).

Arriviamo quindi a oggi, quando la notizia è stata confermata – appunto – ed è arrivata anche la ribattuta di Dagospia («Com’è dolce il sapore della verità – si legge nel pezzo pubblicato ieri sera sul sito -. Si aggrappa alle papille gustative e resta lì, a inebriare tutto il palato. Lo assaporiamo con dedizione certosina. Poco a poco. A regalarci questa esperienza sensoriale, dopo Totti e Ilary Blasi, sono stati Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due hanno annunciato la loro separazione. Un segreto di Pulcinella “rivelato” tramite intervista leccata e laccata a “Vanity Fair”. Notizia che i lettori di questo disgraziato sito avevano potuto compulsare già il 12 aprile»).

L’indiscrezione che spinge a dare la notizia

Una vicenda, questa, che dimostra come gli equilibri e i funzionamenti del giornalismo di gossip siano cambiati con l’avvento di siti e portali, non tralasciando i social. Quella che era un’indiscrezione fatta uscire da Dagospia sembrerebbe aver costretto Bonolis e Bruganelli a parlare, dando la loro versione ufficiale in esclusiva a un giornale scelto da loro (come è sempre stato prassi fare), di un qualcosa che potrebbe essere già avvenuto da tempo e che i due, complice la scelta di tenere privato il loro privato, erano riusciti a non fare emergere. Almeno fino ad aprile di quest’anno.