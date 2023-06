Quando i siti di gossip anticipano le “interviste esclusive”

Il caso Bruganelli-Bonolis è solamente l’ultimo di una lunga serie. Sempre più di frequente, vediamo pagine di giornali, blog e canali social che raccontano di indiscrezioni che poi – puntualmente – vengono smentite dai diretti interessati che poi, con il passare del tempo, confermano quella stessa notizia attraverso “interviste esclusive“. È la dura vita della cronaca rosa, del gossip. E con le varie piattaforme e il crescente numero di riviste specializzate, questa dinamica trova sempre più conferma. L’ultima vicenda, quella del conduttore e delle produttrice televisiva, è solo un tassello di questo motore che viaggia spedito da tempo a velocità di crociera.

LEGGI ANCHE > Ma quella di Vanity Fair sulla rottura tra Bonolis e Bruganelli è davvero una esclusiva?

Del caso Bruganelli-Bonolis si sta parlando in questi giorni. Prima l’anticipazione (lo scorso 12 aprile) da parte di Dagospia, contestualmente alla ripresa da parte di blog molto seguiti nel settore della cronaca rosa e del gossip, come Biccy. Poi la smentita attraverso un video pubblicato su Instagram e la definizione di “siti di fregnacce“. Pochi giorni dopo, l’intervista a Verissimo per ribadire che quella indiscrezione era “falsa”. Infine, solo qualche settimana dopo, l’intervista della (ex) coppia a Vanity Fair per spiegare la loro rottura. Di fatto, si torna al punto di partenza: l’indiscrezione era reale, la smentita no. Ovviamente, è legittimo da parte dei personaggi (più o meno noti) decidere sé e come comunicare decisioni personali. Sta di fatto, però, che attaccare siti e organi di stampa additandoli come “bugiardi” diventa del tutto fuori luogo in queste occasioni.

Bruganelli Bonolis, i siti di gossip anticipano le interviste

Ma questa dinamica è ormai usuale. Come nel caso Totti-Blasi, quando l’ex calciatore e la conduttrice smentirono le voci sulla fine della loro relazione. Addirittura con dei video su Instagram e con la condivisione social di fotografie che immortalavano l’allora coppia insieme. Poi, però, il comunicato (nel mese di luglio del 2022) di Ilary Blasi, che ha anticipato di pochi minuti quello di Francesco Totti, in cui si confermava la fine del loro rapporto d’amore e del loro matrimonio. Dunque, le indiscrezioni avevano anticipato una notizia su cui mancava solo il “visto si stampi” dei due protagonisti. Nel bel mezzo di questi due eventi, la conduttrice al timone de “L’isola dei famosi” aveva utilizzato il palcoscenico di Verissimo (che irrompe nuovamente sulla scena) per smentire le voci sull’imminente separazione e divorzio, attaccando i giornali che – secondo la sua versione – avevano «fatto una grande figura di mer*a».

Un altro caso recente, simile per dinamiche, è quello che ha visto protagonisti due attori: Claudio Amendola e Francesca Neri. Lo scorso anno, nel mese di giugno, i rumors del gossip avevano parlato di una rottura. La fine del rapporto dopo 25 anni di matrimonio. A dare quell’indiscrezione era stata la rivista Diva&Donna. Ma l’attore romano smentì tutto qualche giorno dopo, con una frase rilasciata a DiPiùTv: «Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo». Poi la conferma arrivata qualche mese dopo e confermata da Amendola, prima a Belve e poi a Verissimo, con due interviste esclusive.

Una dinamica costante

Tre casi recenti che, dunque, confermano una dinamica sempre più protagonista attorno alle storie legate al gossip. Ovviamente, questo “gioco” delle parti rientra all’interno del balletto fatto di indiscrezioni, notizie, smentite e conferme. Queste ultime, spesso e volentieri, arrivano attraverso interviste esclusive e – solo a volte – attraverso comunicati stampa. Dunque, ormai non sorprendono più le reazioni dei personaggi pubblici che, dal canto loro, hanno anche alcune ragioni nel loro rapporto conflittuale con chi si occupa di cronaca rosa (e non solo): la loro vita pubblica non sempre deve combaciare con l’attenzione totalizzante sulla loro vita privata. Fa parte del gioco, però, l’attenzione a ogni dettaglio e la ricerca di rumors per anticipare tutti.