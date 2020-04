Salvini parla di Feltri, che «sui meridionali ha detto una caz*ata»

I tempi della Lega Nord sembrerebbero lontani, almeno secondo quanto ha affermato Salvini. Il leader del Carroccio ha ora a cuore i meridionali poiché «tutti devono avere pari opportunità». Quegli stessi meridionali che, per chi ha una memoria decente, fino a qualche anno fa non esitava a definire pigri, nullafacenti e meritevoli di essere lavati col fuoco. Queste parole suonano strane, più frutto di convenienza che di un reale credo. Considerato il polverone che si è alzato attorno alle parole di Feltri, però, una presa di posizione da parte di Salvini era inevitabile.

LEGGI ANCHE >>> Il comune di Napoli valuta una «una durissima azione giudiziaria» nei confronti di Vittorio Feltri

Salvini censura le parole di Feltri

La denuncia di Ruotolo, l’edicola che sceglie di non vendere più Libero, il tentativo di difesa di Sallusti: c’è veramente troppa carne al fuoco. Il leader della Lega lo sa e, nel corso di un’intervista a Radio Crc, ha dovuto rispondere alla domanda che qualunque giornalista gli farebbe in questo momento. Se cinque anni fa non esitava a definire Feltri il candidato ideale alla presidenza della Repubblica, oggi Salvini si dissocia. E censura le parole di Feltri affermando che «sui meridionali ha detto una cazzata». La condanna delle frasi di Feltri a Fuori dal coro arriva, anche se non con la veemenza solitamente riservata ai pensieri di intellettuali come Saviano. I “professoroni”, come è solito definirli Salvini, che vanno attaccati quando difendono gruppi di persone che lui, con la sua politica, strumentalizza. Quelli che oggi sono i migranti, e che ieri erano proprio i meridionali.

«Scorretto per un giornalista fare affermazioni che dividono il paese»

«A me è sembrata francamente una cazzata l’affermazione del direttore Feltri sulla inferiorità dei meridionali», ha detto Salvini. «Sono assolutamente in disaccordo con le sue affermazioni perché se per un giornalista è scorretto in tempo di pace fare considerazione che dividono il Paese, è scorretto e ingiusto farlo in tempo di guerra». E rimarca come ci siano effettive «distanze nel Paese» non tra Nord e Sud ma «tra chi vive in quartieri disagiati e quartieri ricchi con più servizi e questo non è certo colpa dei cittadini». Ha tirato in ballo Sicilia e Sardegna che «sono isolate ancora di più in questo periodo e sono le regioni che pagano di più per tornare alla normalità, ma non è affatto un valore in meno essere siciliano o sardo. Tutti devono avere pari opportunità».

(Immagine copertina dal profilo di Salvini)