Come Salvini ha aperto la gogna mediatica contro Saviano senza aver letto il suo articolo

Nei giorni scorsi, il leader della Lega si è lamentato di bufale e fake news detta da Giuseppe Conte in quell’ormai famosa conferenza stampa di venerdì 10 aprile. Poi, però, utilizza i suoi canali social per condividere e attaccare Roberto Saviano affibbiandogli concetti mai espressi. Il senatore, infatti, sembra non aver mai letto l’articolo dello scrittore su Le Monde in cui non è mai stato detto che ‘le vittime del coronavirus’ sono colpa sua. Eppure su Facebook Salvini attacca Saviano sostenendo cose mai scritte dallo scrittore.

Nel suo articolo pubblicato su Le Monde, Roberto Saviano ha espresso forti critiche alla gestione sanitaria in Lombardia. Fa riferimento all’epoca in cui alla guida della Regione c’era Roberto Formigoni, prima, e Roberto Maroni, poi. Insomma, nessun riferimento a Matteo Salvini e alle sue colpe rispetto ai morti per Coronavirus. Nonostante questo, ecco che si apre la solita gogna mediatica a caccia di consensi.

Salvini attacca Saviano per parole mai dette

Matteo Salvini (o chi per lui, a.k.a Luca Morisi e la sua squadra di ‘comunicatori’) hanno puntato il mirino su Roberto Saviano. Sbagliando la mira. Come sottolineato anche dallo stesso scrittore, il leader della Lega è arrivato a attribuirsi anche critiche mai rivolte nei suoi confronti.

Cosa ha scritto Saviano

Matteo Salvini attacca Saviano, ma cosa ha scritto su Le Monde lo scrittore? Nel suo articolo sul quotidiano francese, Roberto Saviano ha sottolineato come negli anni precedenti ci sia stato uno svilimento della Sanità pubblica regionale in favore di quella privata. Fatti contestati da molti in questa fase di emergenza sanitaria. Poi ha fatto riferimento ai ritardi provocati dall’atteggiamento di Attilio Fontana, mettendoli in contrasto con le tempistiche quasi perfette del governatore del Veneto Zaia. Insomma, Salvini si sente citato ovunque. O non ha letto l’articolo o prova a spostare l’attenzione. Fallendo.

