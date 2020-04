Il comune di Napoli valuta una «una durissima azione giudiziaria» nei confronti di Vittorio Feltri

Dalla denuncia presentata da Sandro Ruotolo all’edicola che ha deciso di non vendere più Libero Quotidiano, fino alla condanna – e l’ipotesi di una querela per danno di immagine – da parte dell’ordine dei giornalisti. E se c’è chi, come Alessandro Sallusti, prova a sostenere che la censura ai danni di Feltri sia una cosa folle, ecco che anche alcune istituzioni locali stanno muovendo i primi passi contro il giornalista. Luigi De Magistris ha annunciato che il Comune di Napoli denuncia Feltri dopo la sua ennesima dichiarazione denigratoria nei confronti dei meridionali.

«L’ufficio del Comune di Napoli è al lavoro per una durissima azione giudiziaria», ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, questa mattina ai microfoni di Radio Crc. La decisione arriva dopo la dichiarazione rilasciata da Vittorio Feltri nel corso di Fuori dal Coro, trasmissione andata in onda su Rete 4 martedì 21 aprile. In quell’occasione, in collegamento con il conduttore Mario Giordano, il direttore di Libero Quotidiano aveva parlato del senso di inferiorità dei meridionali. Il tutto per difendere la Lombardia. Come se la battaglia contro il coronavirus fosse un confronto tra Nord e Sud, nel 2020.

Napoli denuncia Feltri per la sua dichiarazione sui meridionali

Quella parole sono state la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non è la prima volta, infatti, che Vittorio Feltri – e il suo giornale – attaccano il Sud Italia con toni discriminatori. Per questo motivo, come summa di una serie di eventi del passato (più o meno recente) il comune di Napoli denuncia Feltri.

«Una persona che si commenta da sola»

«Feltri è una persona che si commenta da sola per le cose che ha detto e che ha ripetuto, perché non è la prima volta che utilizza parole così offensive nei confronti del Mezzogiorno d’Italia – ha proseguito Luigi De Magistris -. Credo che la reazione sia stata adeguata, si sono sollevate tantissime proteste e abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni».

(foto di copertina: da In Onda, La7)