L’evoluzione digitale in “modalità aereo”

Ne sono successe di cosa nel corso degli ultimi 120 anni. Da quando, nel dicembre del 1903, i fratelli Orville e Wilbur Wright crearono il primo mezzo (a motore) in grado di sollevarsi da terra e volare. Proprio il principio del volo è stato al centro delle più importanti innovazioni tecnologiche, con i velivoli che sono sempre soggetti ai cambiamenti dettati da questa evoluzione. Specialmente negli ultimi anni, quando la rivoluzione digitale è entrata a gamba tesa sulle compagnie aeree e tutto l’ecosistema che vive intorno a loro. Come nel caso di Ryanair.

Ryanair guida la flotta dell’evoluzione digitale per gli aerei

La compagnia nata a metà degli anni Ottanta in Irlanda e nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi un enorme spazio non solo tra le compagnie low-cost. L’azienda creata da Tony Ryan è stata la prima a capire e intercettare l’andamento dell’evoluzione digitale. Prima il sito internet, poi l’utilizzo (a volte irriverente) delle piattaforme social. Poi l’app per concentrare tutte le funzioni nei dispositivi mobili. Dunque, a portata di mano. Una storia di successo che ci è stata raccontata da Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Europa.

L’azienda irlandese è stata in grado di utilizzare le piattaforme in modo molto innovativo e, ancora oggi, il linguaggio e il tenore nelle risposte rappresentano una vere a propria scuola di comunicazione via web. Ma il lato social è solo uno degli aspetti di come l’evoluzione digitale sia stata in grado di modificare anche le compagnie aeree. Perché molte aziende hanno implementato i loro servizi e sistemi, anche sfruttando le soluzioni create dagli strumenti AI che nel corso degli anni hanno impattato fortemente su molte dinamiche. Dentro e fuori gli scali aeroportuali.