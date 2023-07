Quanto conta la comunicazione digitale per una compagnia aerea?

Il marketing è un settore chiave per le compagnie aeree che, ad oggi, sfruttano gli strumenti digitali per veicolare le caratteristiche più identitarie del singolo brand

Il marketing compagnie aeree è sicuramente un interessante oggetto di studio, nella sua evoluzione, considerato l’avvento del digitale. La comunicazione digitale è imprescindibile per qualsiasi azienda e, nel caso di chi promuove viaggi e spostamenti nel mondo, deve essere quanto più globale e inclusiva possibile per raggiungere i diversi segmenti. Sfruttando, ça va sans dire, tutti gli strumenti a disposizione, dai social alle applicazioni, non dimenticando però anche i mezzi di comunicazione di massa come la televisione.

LEGGI ANCHE >>> Compagnie aeree e digitale: quali sono le funzioni e i tool più utili forniti?

Quanto conta il marketing compagnie aeree?

Si tratta, come abbiamo già accennato, di una delle più importanti aree strategiche dal cui funzionamento può dipendere il visibile incremento dei fatturati. Nel caso delle compagnie aeree, l’obiettivo è quello di aumentare il numero di passeggeri trasportati su base annua e – nella stragrande maggioranza dei casi – nell’ambito ci si affida all’outsoircing marketing (ovvero l’esternalizzazione del servizio). Sono molte le agenzie pubblicitarie e di comunicazione chiamate in causa dalle compagnie aeree del mondo allo scopo di creare precise strategie di comunicazione da veicolare a mezzo social (una prerogativa, per esempio, di Ryanair) o con mezzi più tradizionali (recentissima la campagna ‘You’re Very Welcome’ di Aer Lingus che si basa sul classico mezzo dello spot – condiviso, però, anche attraverso le piattaforme digitali – puntando a trasmettere il brand come moderno e incentrato sulla persona, non mancando di incarnare i valori irlandesi).

Prezzi dei voli di qualsiasi compagnia aerea:

€1030 €1400 €1715 Prezzi dei voli di Ryanair:

€15,55 €23,15 €20,30 https://t.co/qlIExEX38S — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) June 13, 2023



Sono diverse le forme di comunicazione delle compagnie aeree, quindi, e una delle più riuscite – che punta alla viralità fornita dai social – è quella di Ryanair sui social (in tutte le lingue), che si basa sull’interazione e sulla massima ironia possibile come risposta a chi si lamenta dei disservizi.

Ogni compagnia aerea punta al marketing e alla comunicazione che più rappresentano il brand confermando che, qualunque sia il modo in cui uno preferisce farla, la comunicazione non deve essere per forza digitale ma dai mezzi digitali difficilmente può prescindere.