Il traffico sul sito e sull’app di Ryanair: una piattaforma che ha il potenziale di un media

Quando parliamo di internet, lo facciamo sempre tenendo in considerazione che stiamo discutendo di un servizio. È il servizio che gli utenti ricercano (soprattutto quando questo è gratis). Le app e i portali, come quelli di Ryanair, offrono esattamente un aiuto, un supporto, un’opportunità a chi – in rete – cerca il modo migliore per fare un viaggio, per organizzarlo e per prenotarlo. In fondo, anche le media company (con i loro portali online) cercano di offrire agli utenti un servizio via internet. Queste ultime, ovviamente, si concentrano esplicitamente sull’informazione e sulla circolazione di notizie. E sempre più spesso – per distinguersi dal resto delle piattaforme di media – sperimentano soluzioni premium a pagamento (che fanno venir meno il concetto di servizio tout court, ma questa è un’altra storia). Comunque, il concetto di servizio – a quanto pare – non è l’unico elemento in comune che hanno le grandi concentrazioni di media italiane e il sito e app Ryanair: l’altro touch point è rappresentato dalla potenzialità dell’utenza che riescono a raggiungere. Ovviamente, dal punto di vista numerico.

Sito e app Ryanair, i volumi del suo traffico

In Italia, solo nel mese di giugno 2023, gli utenti che hanno utilizzato l’app di Ryanair sono 2 milioni, mentre 3 milioni di persone hanno utilizzato il sito. L’anno scorso, invece, si sono registrate sul sito web oltre 110 milioni di visite nel nostro Paese e, solo in Italia, il market dell’app ha avuto 161 milioni di utilizzi. I dati sono emersi dal nostro colloquio con Mauro Bolla, country manager Europa di Ryanair. La consapevolezza della responsabilità relativa a numeriche così elevate fa parte degli ambiti professionali della compagnia aerea: tutta una parte dell’azienda, infatti, è dedicata al reparto IT, con diversi hub in Europa. È una struttura che – a quanto ci risulta – l’azienda utilizza in maniera maniacale. L’efficienza del sito e l’efficienza della app, del resto, si trasformano agevolmente in efficienza commerciale.

Un successo del genere per delle infrastrutture digitali che si occupano di offrire agli utenti degli strumenti indispensabili per il loro scopo di impiego primario (ovvero la prenotazione e la gestione di un volo) pone comunque un tema di riflessione: la capacità di strumenti digitali di offrire servizi e la possibilità, sempre per loro, di integrare questi servizi con altri (l’ambito media potrebbe essere soltanto uno dei tanti) che possano renderli non solo utili al campo d’interesse, ma veri e propri opinion leader.

In Italia, per citare qualche dato di contesto, 43,8 milioni di utenti al mese (questo è un dato Audiweb riferito, ad esempio, a febbraio 2023) rappresentano la total digital audience. Nel 2022, la media di utenti unici di Corriere e Repubblica ha sempre oscillato tra i 2,8 milioni e i 3,7 milioni di utenti unici al mese. Sono indicazioni che ci fanno capire ancor di più il potenziale comunicativo di una piattaforma come quella di Ryanair.