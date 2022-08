Elon Musk ha chiesto al whistleblower Peiter Zatko di testimoniare contro Twitter

Solo una settimana fa Peiter Zatko, ex responsabile della sicurezza di Twitter, ha rivelato che Twitter avrebbe gravi problemi di sicurezza e che l’azienda avrebbe mentito sulla questione numero di bot presenti. Dalle duecento pagine condivise dal whistleblower sono emerse anche ipotesi rispetto ai rapporti che Twitter potrebbe aver tenuto con paesi come la Cina e la Russia: insomma, tempi ancor più difficili per la società che gestisce la piattaforma. Dopo la chiamata a testimoniare in Senato, Zatko è stato convocato anche dal patron di Tesla nel processo Musk Twitter.

LEGGI ANCHE >>> La piattaforma web di Twitter lunedì sera era in down, ma l’app ha continuato a funzionare

Processo Musk Twitter, chiesta la comparizione formale do Zatko

Elon Musk chiede formalmente la comparizione dell’ex capo della sicurezza di Twitter al processo contro la società che gestisce la piattaforma. I legali dell’imprenditore hanno presentato un mandato per l’ex capo della sicurezza nell’ambito del processo che vede Musk contro la società dopo aver rifiutato di procedere con l’acquisizione.

Alla base di questa scelta c’è proprio il fatto che Twitter non si sarebbe dimostrato in gradi di fornire i dati sulla quantità di bot e account fake iscritti, cosa che – tra le altre – rientra nelle affermazioni che il whistleblower ha fatto sull’azienda. Non è difficile capire, quindi, che la testimonianza di Zatko potrebbe risultate fondamentale ai fini di questo processo (previsto per ottobre).

La deposizione del whistleblower dovrebbe essere fissata per il settembre, a poco più di un mese dal processo, e nel documento ufficiale che ne chiede la comparizione i legali domandano esplicitamente che si esprima per quanto riguarda il sistema di conteggio degli utenti attivi su Twitter. Tutto gira attorno al numero di utenti monetizzabili che, ovviamente, non include i bot e gli utenti falsi spesso creati per questioni di propaganda elettorale in moltissimi paesi nel mondo.