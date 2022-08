Peiter Zatko ha rivelato che Twitter avrebbe dei gravi problemi di sicurezza

Peiter Zatko, ex responsabile della sicurezza informatica di Twitter, ha rivelato alla CNN e al Washington post che Twitter avrebbe dei problemi di sicurezza molto seri. Zatko avrebbe avuto modo di rilevare questi problemi proprio mentre lavorava per Twitter, cioè a partire dalla fine del 2020, e ora che non è più dipendente della società ha deciso di parlarne.

Perché Zatko ha voluto rivelare i problemi di sicurezza di Twitter?

Zatko ha condiviso circa 200 pagine di documenti relativi ai problemi di sicurezza di Twitter con il Congresso degli Stati Uniti. Ha poi accusato parte della dirigenza di voler nascondere questo tipo di problemi che costituiscono un pericolo per i dati personali degli utenti del social network e ha dichiarato che alcuni dipendenti di Twitter potrebbero lavorare per un servizio segreto straniero. Nello specifico, su Reuters si legge che secondo Zatko il governo indiano avrebbe costretto Twitter ad assumere un agente governativo che così, anche a causa dei problemi di sicurezza, avrebbe avuto modo di accedere ai dati sensibili degli utenti.

Zatko, assunto dalla società verso la fine del 2020, è stato licenziato dopo circa un anno di lavoro. Secondo il whistleblower il suo licenziamento è dovuto proprio al fatto di aver avvertito la dirigenza dei gravi problemi di sicurezza che aveva rilevato. Sembrerebbe quindi che Twitter non abbia voluto accogliere le osservazioni di Zatko e che non abbia agito per risolvere questi problemi che rappresentano un rischio per la privacy di molti utenti.

Tra i problemi principali di Twitter ci sarebbe il fatto che i dipendenti abbiano accesso a informazioni riservate e che la società non cancelli i dati degli utenti che eliminano il proprio account, come sarebbe tenuto a fare. Infine, un altro grave problema che – tra l’altro – ha spinto Elon Musk a ritirare la sua proposta di acquisto della società è il fatto che Twitter non disponga dei mezzi per indagare sul numero di account falsi – cioè i bot – presenti sulla piattaforma.