La piattaforma web di Twitter lunedì sera era in down, ma l’app ha continuato a funzionare

Lunedì sera, a partire dalle 19:30 ET e per circa 3 ore, Twitter ha avuto un problema con la piattaforma web. Molti utenti in tutto il mondo non sono stati in grado di accedere alla piattaforma web durante l’interruzione, mentre le app per dispositivi mobili sembravano continuare a funzionare senza problemi.

Il down della piattaforma web è stato rilevato e poi comunicato anche dalla società stessa attraverso un tweet: «Twitter potrebbe non funzionare come previsto per alcuni di voi sul web. Stiamo esaminando la questione in modo che possiate tornare ai Tweet». Il down è stato registrato in molte città statunitensi dal sito web Downdetector. Tuttavia, l’applicazione per smartphone ha continuato a funzionare e anche attraverso i tweet condivisi via dispositivi mobili è stato possibile monitorare l’andamento del problema e risolverlo in tempi brevi.

Twitter may not be working as expected for some of you on web. We’re looking into it so you can get back to the Tweets. — Twitter Support (@TwitterSupport) August 29, 2022

Poco dopo, in un tweet di risposta al precedente, Twitter ha annunciato di aver risolto il problema.

We’ve fixed this and Twitter for web should now be back to normal. Thanks for sticking with us! — Twitter Support (@TwitterSupport) August 30, 2022

I down di Twitter sono abbastanza frequenti

L’incidente di lunedì scorso è l’ultimo di una serie di interruzioni e problemi che hanno avuto un impatto sul servizio di microblogging negli ultimi mesi, causando vari disagi per gli utenti. Solo poche settimane fa, per esempio, sia l’applicazione di Twitter per iOS e Android sia la piattaforma web sono state bloccate per gli utenti di tutto il mondo. In quel momento l’app aveva smesso di caricare i nuovi tweet, così come la piattaforma web. Anche a giugno e luglio una serie di problemi tecnici ha messo offline il servizio per diverse ore.