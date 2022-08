Cosa sta succedendo in queste ore a Facebook

Gli utenti Facebook segnalano una serie di problemi relativi al news feed, in cui vedono contenuti postati da altri utenti su bacheche di personaggi famosi e non solo

Cosa sta succedendo oggi a Facebook? Il punto focale è che gli utenti, da questa mattina alle 8.30, segnalano i problemi Facebook oggi, ovvero una quantità massiccia di stranezze relative a commenti postati da altre persone su bacheche e pagine di altri profili (possono essere sia di utenti famosi – anche profili che presentano la spunta blu – che di persone sconosciute).

Il problema sembrerebbe essere limitato al feed perché – come abbiamo verificato in redazione – entrando nelle pagine su cui sono stati pubblicati i contenuti, non se ne trova traccia. Quei post, di conseguenza, compaiono solamente nel feed delle persone interessate a questo problema.



Problemi Facebook oggi, sui social si parla di Facebook down o hackerato

Non ha senso parlare di down perché non ha nulla a che vedere con quello che siamo abituati a sperimentare (caricamenti, versione app e desktop e tutte le funzionalità che solitamente vanno in down non stanno riscontrando problemi. Si potrebbe ipotizzare – al netto del fatto che Facebook non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito a quanto sta accedendo nel news feed degli utenti italiani – un problema con l’indicizzazione dei contenuti dell’algoritmo che regola il news feed su desktop.

Stiamo notando come da mobile il problema sembri non esistere. Intanto i social, come da copione, si stanno riempendo di meme Facebook relativi a quello che sta succedendo.

Cosa potrebbe stare accadendo?

Facebook ha un algoritmo che distingue quello che viene pubblicato nell’atto della comunicazione tra persone e profili che non hanno rilevanza pubblica e i contenuti come news e post di personaggi famosi o le cui parole, comunque, hanno un interesse di rilevanza pubblica. A segnalare per primi i problemi, come risulta da articoli scritti da testate del paese, sono stati gli australiani alle ore 14.

Indicativamente attorno alle 11 i problemi Facebook di oggi sembrerebbero, effettivamente, essere rientrati. Il news feed da desktop e da mobile (alcuni utenti hanno segnalato di aver avuto problemi anche da smartphone) sembra essere tornato alla normalità. Alle ore 11.20 Facebook non ha ancora chiarito cosa sia successo alle bacheche di tutto il mondo.