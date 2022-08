L’equivoco della foto dei (falsi) Bronzi di Riace che sono manichini per una serie tv

Sui social, a partire dall’account seguito da oltre centomila persone di James Lucas, si è diffusa un immagine che ritrae un finto bronzo di Riace (nello specifico, un manichino creato ad hoc per una serie televisiva) che – di bacheca in bacheca – è passata per vera. In molti, parlando dei Bronzi per il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, hanno parlato della questione e a cascare nell’equivoco della falsa foto Bronzi di Riace sono stati anche divulgatori, influencer e quotidiani (non solo, quindi, gli utenti in rete).

La falsa foto Bronzi di Riace scambiata fa moltissimi like

Pubblicata il 16 agosto sul profilo Twitter di cui abbiamo parlato, attualmente ha raccolto settemila like e parecchio disappunto – come ha ricostruito Repubblica – di tutti coloro che si sono resi conti dell’errore e che hanno iniziato a segnalare ai social che questa foto è un falso. Foto che, tra le altre cose, è facilmente rintracciabile scrivendo su Google “recupero bronzi di Riace”, “ritrovamento bronzi di Riace” e chiavi simili, alimentando ulteriormente la questione e traendo in inganno anche l’utente che – provando a cercare riscontro rispetto alla veridicità dell’immagine in rete – se la ritrova tra i primi risultati di Google Immagini, per di più dalla pagina di Wikipedia.

C’è però una spiegazione, come chiunque entri nello spazio dedicato ai Bronzi di Riace su Wikipedia può facilmente ottenere. Scorrendo a pagina, infatti, quell’immagine è corredata dalla seguente didascalia: «Ricostruzione filmica del recupero dei Bronzi con l’utilizzo di due copie in resina. Briatico, 1981». A sfruttare la foto sbagliata per parlare dei Bronzi, tra gli altri, ci sono stati Dagospia – che l’ha piazzata in copertina – e Canale 5. Tra i social su cui l’immagine falsa gira di più troviamo Facebook e Twitter, mentre su Instagram (dove i Bronzi, tra le altre cose, hanno un profilo ufficiale).

Da dove arriva la finta foto in questione, quindi?

Come abbiamo accennato, la foto ritrae momenti relativi alle riprese di una serie tv. Era il 1986 e il regista Pippo Cappellano stava girando una serie dal titolo “Nel mare degli antichi”. Per l’occasione sono stati creati dei finti bronzi in vetroresina, più bassi e comunque diversi, per sceneggiare il ritrovamento all’interno della fiction.

Da notare anche come – per fornire gli elementi visivi che permettono di capire che la foto è errata – come uno dei due che reggono la statua indossi una muta mentre l’altro sia vestito in modo del tutto inappropriato per qualcuno che ha appena fatto un ritrovamento subacqueo. Inoltre, sullo sfondo è visibile un tratto di costa e dove sono stati ritrovati i bronzi, ovvero a Riace nel 1972, non è possibile vedere terra ma solo orizzonte.