No, la foto di Fedez con lo stesso costume di Chiara Ferragni non è vera

Premessa. Anche se Fedez avesse indossato lo stesso costume di Chiara Ferragni non ci sarebbe stato nulla di male. Ognuno è libero di vestirsi come gli pare, ognuno è libero di esprimersi come vuole. Sia che tu sia un artista, sia che tu sia un cittadino che vive tranquillamente la propria vita, la questione del come vestirsi non dovrebbe essere il problema di nessuno. E questa cosa, la Generazione Z sembra averla capita benissimo, tant’è che limita al massimo le polemiche su questioni di lana caprina. Eppure, c’è un’altra generazione – quella che utilizza social diversi da TikTok – che continua a insistere su questi argomenti. Magari approfittando di vecchie suggestioni (tutti ricordano il costumino verde fluo che Fedez ama indossare), cavalca l’onda e produce fake news. Così la foto di Fedez con lo stesso costume di Chiara Ferragni che sta circolando su Twitter è totalmente falsa.

Fedez e lo stesso costume di Chiara Ferragni, la bufala virale

Un utente su Twitter – con un seguito non da sottovalutare, oltre 8mila followers – ha condiviso un fotomontaggio di una immagine in cui Chiara Ferragni posa insieme a Fedez e ai suoi due figli. Si tratta di un fotomontaggio perché il rapper sembra indossare lo stesso costume della moglie. La caption è polemica: «Asteroide, pensaci tu».

Si tratta di una modifica a una foto che è stata pubblicata da Ibiza, il 1 agosto scorso, ben 18 giorni fa. Nella foto, Chiara Ferragni indossa un costume della linea del suo personalissimo brand. Mentre Fedez indossa un normalissimo costume a pantaloncino, sul nero. Nessuna replica dell’outfit vacanziero della moglie, insomma. Il resto sono solo polemiche inutili.