No, questo non è il selfie di Samantha Cristoforetti dallo spazio

Avete presente quando vi trovate di fronte a un’immagine troppo bella per essere vera? È il caso di una foto che sta circolando molto in questi giorni sui social. Si tratterebbe di un selfie realizzato da Samantha Cristoforetti – in questi mesi impegnata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nell’ambito della missione “Minerva” – durante una la sua prima passeggiata nello spazio. Si tratterebbe, ma non si tratta. Quello scatto, infatti, oltre a non immortalare l’astronauta italiana, è un fotomontaggio pubblicato su internet moltissimi anni fa.

Partiamo dall’inizio. Lo scorso 21 luglio, Samantha Cristoforetti ha fatto la storia delle missioni spaziali: è stata la prima donna europea a effettuare una passeggiata spaziale. Ed ecco che, subito dopo questa notizia, i social si sono riempiti di questa immagine raccontata da molti come il “selfie Samantha Cristoforetti“. E a cavalcare questa narrazione, falsa e sbagliata, sono stati anche alcuni organi di stampa.

Selfie Samantha Cristoforetti, il falso che circola online

E proprio da lì è partita l’analisi e l’operazione di debunking fatta da Paolo Attivissimo sui social e sul suo blog. Il giornalista, infatti, ha messo in evidenza il numero e il nome delle testate che nel corso delle scorse ore hanno pubblicato questa immagine spacciandola per vera. E, seguendo il classico mood del “a futura memoria”, ha “archiviato” quelle pagine di Leggo, Il Gazzettino, La Gazzetta del Sud e Il Mattino. Tutti questi quotidiani online hanno narrato il successo social di questa foto incredibile dallo spazio.

E la questione è sempre la stessa: gli utenti possono condividere qualsiasi cosa online e sui propri canali social, ma un organo di informazione deve necessariamente effettuare le dovute verifiche prima di pubblicare contenuti falsi sui propri siti. Altrimenti si alimentano fake news e bufale di ogni tipo.

Perché non è vera?

E il lavoro prezioso di Paolo Attivissimo ci aiuta a ricostruire i contorni di questa immagine falsa diventata virale sui social e su alcuni giornali. Ed è bastata una ricerca per immagini su Google per arrivare a contestualizzare questa bufala. Questo presunto selfie Samantha Cristoforetti non è né un selfie e non è neanche stato scattato dall’astronauta italiana. Si tratta di un vecchio fotomontaggio. Il soggetto in primo piano, infatti, è l’astronauta giapponese Aki Hoshide.

Lo scatto, realizzato sempre al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale, risale addirittura a 10 anni fa (era il 2012). Poi la figura dell’astronauta nipponico è stato scontornato e “piazzato” con uno sfondo spaziale che mostra il pianeta Terra e l’Europa vista dallo spazio. Ma, come detto, si tratta di un fotomontaggio e non di un selfie di Samantha Cristoforetti. Che, tra le tante cose, è anche molto attiva su TikTok e lo avrebbe sicuramente condiviso con i suoi follower.