No, non è vero che la Santanché ha messo un filtro pure a Draghi in televisione

Dal giorno della conferenza stampa di Mario Draghi, sta circolando una immagine di Daniela Santanché sui social network. Nella foto, si vede lei in primo piano e – alle sue spalle – il televisore sintonizzato sulla conferenza stampa del presidente del Consiglio, quella in cui ha spiegato gli ultimi provvedimenti per il contenimento della pandemia e in cui non si è lasciato sfuggire nemmeno una indiscrezione sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Nella foto che sta circolando sui social network (soprattutto su Twitter), il presidente del Consiglio Mario Draghi sembra essere coinvolto nell’utilizzo di un filtro di Instagram che elimina le rughe e mostra la pelle più liscia e curata. In tanti pensano che questa foto sia originale e che sia stata la stessa Daniela Santanché a pubblicarla così sui suoi canali social.

LEGGI ANCHE > Cosa sta collegando su Twitter Santanché e Casamonica? E perché proprio un centrotavola?

Santanché e il filtro a Draghi, un meme che in molti hanno frainteso

Errore, non è così. Daniela Santanché ha pubblicato questa foto, effettivamente, il 10 gennaio su Instagram. Ma nella versione originale della fotografia non c’è l’utilizzo di alcun filtro che vada a coprire il volto di Mario Draghi sullo schermo (sarebbe anche piuttosto complesso per il meccanismo di funzionamento dei filtri su Instagram riuscire a ottenere quell’effetto su un soggetto teletrasmesso a quella distanza dal cellulare che ha scattato la foto). Ecco il post originale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Santanchè (@danielasantanche)

Questa immagine, poi, è stata condivisa da una pagina satirica di Facebook, chiamata Il Primate Nazionale, che ha anche messo il suo logo in calce alla foto modificata. Insomma, uno dei tanti giochi che si è diffuso sui social network e che poi è stato letteralmente frainteso dagli utenti. In tanti stanno facendo circolare l’immagine con il filtro su Draghi senza il logo della pagina satirica e questo ha portato alcuni utenti a continuare a credere che sia stata la stessa mano della Santanché a impostare il filtro.