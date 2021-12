Cosa sta collegando su Twitter Santanchè e Casamonica? E perché proprio un centrotavola?

Dopo che la senatrice della Repubblica Daniela Santanchè ha pubblicato un video del suo centrotavola natalizio, sui social - e in particolare su Twitter - è svettato in tendenza l'hashtag #centrotavola e l'accostamento con il clan dei Casamonica

Daniela Santanchè – senatrice della Repubblica per Fratelli d’Italia dal 2018 – sta facendo parlare di sé per il suo centrotavola natalizio che – per la grandezza e l’impatto visivo negli occhi di chi lo ha visto sui social – si è addirittura guadagnato un posto nelle tendenze di Twitter Italia. La rete ovviamente non ha risparmiato meme di diverso genere e accostamenti a figure e personaggi immediatamente riconoscibili, come il paragone con il clan romano dei Casamonica.

L’hashtag centrotavola di Santanchè tra le tendenze di Twitter

In occasione del cenone di Natale, Santanchè ha pubblicato un video nei suoi canali social in cui – inquadrando i membri della famiglia seduti alla sua tavola – non ha potuto fare a meno di mostrare il suo centrotavola natalizio, giudicato dai più poco sobrio.

Diversi i profili che hanno espresso la loro voce – più o meno ironica – sul centro tavola della senatrice; uno di questi è stato il giornalista Alessio Viola, il cui tweet è stato repostato dalla diretta interessata.

Tra i vari paragoni, sotto l’hashtag – diventato tendenza – #centrotavola, qualcuno ha fatto un paragone anche con il clan dei Casamonica, ironizzando sul particolare estro e ostentatazione delle proprie ricchezze che in questo caso accomunerebbe – secondo gli utenti di Twitter – le due famiglie.

+++ULTIM’ORA+++

Dopo l’abbattimento delle loro ville i Casamonica si trasferiscono nel

centrotavola della #Santanchè pic.twitter.com/ebZKU5xKg2 — Massimo (@Misurelli77) December 26, 2021

I Casamonica chiedono il test del DNA per la Santanche

Credono che possa essere la loro sorella sparita misteriosamente 50 anni fa il giorno di natale mentre stavano preparando il centrotavola per la festa — T.W.I.T.T.E.R profilo parodia (@salvinimi) December 27, 2021

Per mancata sobrietà il paragone e i numerosi tweet hanno poi avvicinato a Daniela Santanchè e al suo centrotavola anche Silvio Berlusconi e l’albero natalizio davanti al quale si è fatto fotografare per il suo scatto di «Buon Natale».

++ Erano presenti anche Berlusconi e signora a cena dalla #Santanchè la vigilia di Natale ++ pic.twitter.com/xpEnOwdnwG — dott. Meco & mr. Joni (@mr_meco) December 26, 2021

Se è vero che a Natale si è tutti più buoni, è pur vero che il favoloso mondo del web non si sottrae dallo sfornare sempre meme gustosi: arricchiti con ironia ma contenenti anche una giusta quantità di critica satirica.