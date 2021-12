No, il direttore dell’OMS non ha mai parlato di somministrare il booster «per uccidere i bambini»

Sui social italiani e non solo gira un video di quindici secondi estrapolato da un discorso del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cui la massima carica dell’organizzazione sembrerebbe affermare che «alcuni paesi somministrano boosters ai bambini per ucciderli». Il video in lingua originale è in inglese, ovviamente, e il risultato è il seguente: «As we see, some countries are using to give boosters to kill children, which is not right». Così assurda l’idea dell’OMS che ammette di somministrare booster ai bambini per ucciderli che si tratta, come è facile intuire, di un lapsus che è stato anche chiarito tramite un comunicato riportato anche dalla BBC.

(Non) cielo dicono: booster ai bambini per ucciderli

Come ha approfondito anche Butac, non è che il direttore generale dell’OMS si è alzato un giorno dichiarando al mondo intero che è in programma l’uccisione di massa di bambini. Il video tagliato è stato estrapolato da un discorso del 20 dicembre 2021 e utilizzato dai no-vax in tutto il mondo a sostegno del fatto che vaccinare i bambini comporta ucciderli. Il tema del discorso era il richiamo del vaccino e il direttore stava sostenendo come vaccinare anziani e persone fragili delle nazioni in via di sviluppo debba essere prioritario rispetto a somministrare la dose booster ai bambini dei paesi del primo mondo.

A forza di taggare questa e quell’altra testata nei vari paesi – come avviene anche nel tweet ch abbiamo inserito in questo articolo – un portavoce dell’OMS ha dovuto chiarire una volta per tutte che si è trattato di un lapsus: Ghebreyesus «si è bloccato sulla prima sillaba ‘chil’ ed è uscito suonando come ‘cil/kil’. Ha ripetuto la stessa sillaba, ed è venuto fuori ‘cil-children. Qualsiasi altra interpretazione di questo fatto è errata al 100%».

Ecco accontentati, quindi, tutti coloro che sentivano la necessità di un chiarimento formale in merito alla storia dei vaccini ai bambini per ucciderli.