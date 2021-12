Il Daily Mail è stato condannato a pubblicare le scuse in prima pagina a Meghan Markle

Una intera pagina di scuse, pubblicata nell’edizione del Boxing Day ma anche sul sito web. L’editore del Daily Mail è stato costretto a proporre ai propri lettori un messaggio in cui si riconosce che la lettera di Meghan Markle, indirizzata al papà, pubblicata dal giornale qualche tempo fa ha rappresentato una violazione del copyright. Il quotidiano ha annunciato che è stato trovato anche un accordo economico tra le parti per dirimere la controversia.

Daily Mail e la pagina di scuse a Meghan Markle

La nota dell’Associated Newspapers Limited (ANL) – editore del quotidiano – è comparsa in prima pagina con un richiamo e, successivamente, è stata pubblicata integralmente a pagina 3 della pubblicazione, oltre ad avere uno spazio fisso per una settimana sul sito del Daily Mail. La lettera pubblicata dal giornale risaliva all’agosto del 2018. Nel gennaio 2021 c’era stata una prima sentenza, contro cui l’editore aveva fatto ricorso, affermando che alcuni stralci della missiva sembravano concepiti proprio per essere pubblicati in un secondo momento. Anche questo ricorso, però, era stato respinto dalla corte d’appello. In queste ultime ore del 2021, invece, si è arrivati all’esecutività della sanzione.

«La duchessa del Sussex – si legge nella paginata del Daily Mail dedicata alla notizia – vince la sua causa legale per violazione del copyright contro Associated Newspapers per gli articoli pubblicati su The Mail on Sunday e pubblicati su Mail Online. A seguito di un’udienza del 19-20 gennaio 2021 e di un’ulteriore udienza il 5 maggio 2021, la Corte ha emesso una sentenza per la Duchessa del Sussex sulla sua richiesta di violazione del diritto d’autore. La Corte ha riscontrato che Associated Newspapers ha violato il copyright pubblicando su The Mail on Sunday e su Mail Online estratti della sua lettera scritta a mano a suo padre. Sono stati concordati risarcimenti finanziari».

Si tratta dell’ennesima battaglia che Meghan Markle sta conducendo con la stampa britannica, sin dal momento della scelta (portata avanti insieme al principe Henry) di rinunciare ai benefici della famiglia reale e di condurre una vita separata, negli Stati Uniti, lontani dalla Gran Bretagna.

