Giorgia Meloni ha davvero bisogno che il compagno e giornalista la difenda in tv, nel suo tg?

Andrea Giambruno si è lasciato andare a una lunga arringa per la leader di Fratelli d'Italia, dopo gli insulti ricevuti in radio

I punti di contatto tra mondo del giornalismo e mondo della politica sono molti. Ma a volte riguardano veri e propri legami familiari. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è unita sentimentalmente ad Andrea Giambruno, giornalista Mediaset, attualmente a TgCom24. Proprio il compagno di Giorgia Meloni, visti gli insulti che la leader di Fratelli d’Italia ha ricevuto il 19 febbraio scorso in una trasmissione radiofonica di un’emittente fiorentina (Controradio Firenze), ha voluto commentare davanti alle telecamere la vicenda, comportandosi in maniera insolita: facendo sovrapporre davanti alle telecamere i due piani, quello familiare e quello politico.

Compagno di Giorgia Meloni la difende in diretta a Tgcom 24

«Per coloro che non lo sapessero, sono il compagno di Giorgia Meloni, la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto nella sua vita – ha detto Andrea Giambruno davanti alle telecamere del suo tg, poco prima della rassegna stampa quotidiana -. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci sono altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in altri termini. Mi permetto solo di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze. Io spiegherò a mia figlia quanto sia madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita».

Il riferimento, è chiaro, è al docente dell’università di Siena Giovanni Gozzini, che ha utilizzato diversi termini violenti nei confronti della leader di Fratelli d’Italia, definendola «pesciaiola, rana dalla bocca larga, scrofa». Ma non basta, perché poi il giornalista lancia anche un’altra frecciata al docente dell’ateneo toscano: «Mi auguro, professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi».

Al fianco di una grande donna c’è sempre un grande uomo.

L’amore vince sempre sull’odio di certi ominicchi, bravo Andrea ❤️ #Meloni pic.twitter.com/4ULKg4ZJ5y — Daniela Santanchè (@DSantanche) February 21, 2021

La domanda che ci si pone, dopo aver visto questo video, è: ma Giorgia Meloni aveva davvero bisogno di questa difesa in diretta, nel corso di un telegiornale? Non sarebbe stato meglio utilizzare dei canali di comunicazione più “personali” per dare un contesto a queste parole? Le parole di Andrea Giambruno sono state molto apprezzate dagli ambienti politicamente vicini a Giorgia Meloni (abbiamo riportato qui su proprio un tweet di Daniela Santanché in proposito), ma suonano davvero anomale se si considera il contesto giornalistico all’interno delle quali sono state pronunciate.

Com’è ovvio, i fatti non sono mai completamente distaccati dalle opinioni, ma è evidente che in questo caso – dichiarando il ruolo di compagno di Giorgia Meloni e di padre di sua figlia – le opinioni entrano in una sfera più privata resa pubblica dalla telecamera.