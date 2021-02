Il post Facebook da boomer di Giorgia Meloni che non conosce l’uso del telecomando

La polemica contro la Rai e l'accusa di regime nei confronti del governo Draghi. Il tutto per non aver cambiato canale

Attenzione: hanno censurato Fratelli d’Italia e nessuno lo dice. Ma, per fortuna, c’è Giorgia Meloni che con il suo profilo Facebook ha diffuso questo messaggio d’allarme rivolto ai suoi sostenitori e a quelli di FdI. Peccato che la storia raccontata dalla deputata sia del tutto incompleta e priva del dettaglio fondamentale: la Rai ha trasmesso per intero tutte le dichiarazioni di voto di tutti i partiti. La diretta è passata da Rai3 a Rai2, ma senza pubblicità e senza interrompere nessuno. E il tutto era stato anticipato nel corso dei minuti precedenti con un messaggio che annunciava lo switch.

LEGGI ANCHE > La campagna social di tesseramento di FdI con ‘l’intruso’

Insomma, tanto rumore per nulla. Assolutamente nulla. Eppure questo è il messaggio che campeggia ancora oggi sul profilo Facebook di Giorgia Meloni.

Secondo la narrazione della leader di Fratelli d’Italia, ci sarebbero delle prove di regime: la Rai avrebbe deciso – a questo punto con premeditazione – di oscurare la dichiarazione di voto di Luca Ciriani (FdI) in quanto l’unica in dissenso nei confronti del governo guidato dal nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Insomma, il suo partito e il suo capogruppo a Palazzo Madama sarebbe stato silenziato dalla televisione pubblica. Un’accusa grave. Ma siamo sicuri sia andata proprio come racconta?

Giorgia Meloni e i cattivi rapporti con il telecomando

Come spiega Bufale.net (e molti commenti, anche da parte di sostenitori ed elettori di Fratelli d’Italia) non c’è stata alcuna censura nei confronti di Luca Ciriani. Già nei minuti precedenti, infatti, sullo schermo di Rai3 (che stava trasmettendo in diretta l’intera seduta con le dichiarazioni di voto dei vari partiti) era comparso il messaggio che – di lì a poco – la diretta da Palazzo Madama sarebbe proseguita su Rai2. Senza nessuna interruzione, dunque, quando è andata in onda la pubblicità sarebbe bastato prendere in mano il telecomando e spostarsi su Rai2 per non perdere neanche una parola dell’unica dichiarazione di dissenso al governo Draghi. Anzi, Giorgia Meloni dovrebbe essere grata alla televisione pubblica: il flusso di ascolti sul secondo canale è superiore a quello del terzo. Insomma, il suo è stato un post da boomer.