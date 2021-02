La campagna social di tesseramento di FdI con ‘l’intruso’

Non ci sono più le bandiere di una volta. Nel calcio, ma anche nella politica. Non parliamo di trasformismo, male atavico di molti parlamentari italiani da anni. Ma l’attenzione va sugli ultimi post/poster social pubblicati sui canali social per la campagna tesseramento FdI del 2021. Annunci in pompa magna, con tanto di richiamo ai patrioti e al patriottismo, elemento fondante della linea meloniana. Ed ecco, però, che dall’immagine utilizzata su Facebook, Instagram, e Twitter emerge un intruso.

La fotografia scelta come sfondo della campagna tesseramento FdI 2021 mostra tre giovani di spalle uniti dal tricolore italiano. Sopra le loro teste campeggia lo slogan: «Sono un patriota. Coraggioso, libero, coerente». Quest’ultimi aggettivo sembra molto in linea con le polemiche interne al Centrodestra, con Giorgia Meloni che – anche senza mai rilasciare esternazioni dirette sui social e utilizzando parole molto pacate nelle sue continue apparizioni televisive, spesso e volentieri su Rete4 – ha sempre esaltato la sua coerenza e quella del suo partito, anche dicendo no (a differenza di Matteo Salvini e di Silvio Berlusconi) al nuovo governo Draghi.

Tesseramento FdI 2021, tra le bandiere compare quella della Lega

E, tornando alla campagna social per il tesseramento di Fratelli d’Italia, quei tre giovani avvolti nel tricolore volgono il proprio sguardo verso una platea di bandiere. Ed è lì che arriva l’intruso.

L’intergruppo

Insomma, la bandiera della Lega – con il nome di Matteo Salvini – compare anche nella campagna tesseramento FdI del 2021. Sarà frutto dell’intergruppo (simile a quello di Pd-M5S-LeU) proposto questa mattina proprio da Giorgia Meloni agli alleati della coalizione di Centrodestra? Perché, anche se al momento le loro strade si sono separate, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sanno bene che l’unico modo per vincere le prossime elezioni politiche sarà condizionato da una comunione di intenti tra i tre partiti.

