La petizione per chiedere il nuovo voto su Rousseau che ha meno firme degli iscritti alla piattaforma

Il Movimento 5 Stelle si è sempre vantato di avere una piattaforma espressione della democrazia diretta e partecipativa. Voti, confronti e iniziative condivise con gli iscritti e quella parvenza di decisionismo solo al termine delle consultazioni online. Poi, però, ci si ritrova a indire una petizione Rousseau su un’altra piattaforma. Il tutto per chiedere ai vertici pentastellati, con particolare riferimento al garante Beppe Grillo, di procedere con una nuova consultazione web prima del voto di fiducia (mercoledì a Palazzo Madama e giovedì a Montecitorio) al governo guidato da Mario Draghi.

Questo il testo della petizione Rousseau indetta sul portale Change.org.

«Gent.mo Garante del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Piero Grillo Alla luce della compagine di Governo indicata dal Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che si è espresso pubblicamente ieri per la prima volta dopo le consultazioni, siamo a chiedere di mettere ai voti su Rousseau la scelta di dare la fiducia a questo Governo, affinché vi sia il pieno consenso o meno da parte degli iscritti. Reputiamo infatti che solo ora, messi a conoscenza di tali informazioni, sia possibile esprimere un voto pienamente consapevole. Chiediamo un suo celere riscontro pubblico,

Cordiali saluti».

Petizione Rousseau: su change.org si chiede un nuovo voto prima della fiducia a Draghi

Insomma, si utilizza una piattaforma esterna come Change.org per richiedere un nuovo voto su una piattaforma interna al Movimento come Rousseau. La questione, poi, si sposta anche sui numeri. Gli iscritti alla piattaforma Rousseau sono 187.238 di cui, 119.708 che hanno il diritto al voto.

Insomma, numeri non elevatissimi, ma comunque migliori rispetto alle firme raccolte su Change.org per chiedere a Beppe Grillo di organizzare una nuova votazione prima delle fiducia al governo Draghi.

Insomma, numeri sempre più ridotti per il Movimento 5 Stelle.