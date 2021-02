Quelli che condividono la falsa citazione di Casaleggio per portare voti al «sì» su Rousseau

In guerra (politica) vale tutto, anche condividere false citazioni per tentare di dare una spinta condizionante all’esito di un voto su una piattaforma digitale. In queste ore, mentre i 119mila iscritti alla Piattaforma Rousseau sono chiamati a esprimere il proprio parere sull’appoggio del Movimento 5 Stelle al futuro governo tecnico-politico guidato Mario Draghi, i social dei sostenitori pentastellati si sono riempiti di un meme (declinato con diverse immagini, ma con la stessa frase impressa) che riporta una falsa citazione Casaleggio.

Si tratta, secondo la narrazione social, di una frase che sarebbe stata pronunciata dal fondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, padre di Davide Casaleggio (presidente dell’Associazione Rousseau). Come spiega Open, basta fare una rapida ricerca sul motore di ricerca di Facebook per trovarsi di fronte a una vera e propria invasione di condivisioni. Ed è questa la falsa citazione Casaleggio che spopola sui social: «Verrà un tempo in cui dovremo per forza accettare di convivere con chi ha causato il male del paese ma lavoreremo affinché tutto possano poi vedere cosa siamo capaci di fare e solo così potremo effettuare il cambiamento».

Falsa citazione Casaleggio, spopola il meme bufala su Facebook nel giorno sul voto su Rousseau

Eppure la frase presente in questa valanga di meme condivisi dai supporters social del Movimento 5 Stelle era già stata smentita oltre un anno e mezzo fa dalla stessa Associazione Rousseau con un post su Facebook.

«Sta circolando in rete questa immagine di Gianroberto Casaleggio a cui viene attribuita una citazione completamente falsa e priva di ogni fondamento – scriveva la pagina Facebook dell’Associazione Rousseau il 25 agosto 2019 -. Gianroberto non ha in alcuna occasione espresso tale concetto né frasi dal significato analogo. Aiutateci a fermare questa fake news, condividendo questo post e segnalandolo a chi diffonde questa immagine». Eppure, oggi, ancora condividono la falsa citazione.