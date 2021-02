Il post di saluto di Conte ha superato un milione di like

Giuseppe Conte è stato moltissime cose per l’Italia. Tra queste, indubbiamente, il presidente più social di sempre. La sua comunicazione da Palazzo Chigi è sempre stata impostata sui social, complice la pandemia. Da quando il Covid ha cambiato le nostre vite il presidente del Consiglio è entrato nelle nostre case in ogni modo possibile, dalle dirette social alla televisione, garantendo la massima copertura possibile per quei messaggi che riguardavano la totalità del paese. Spesso criticato dai suoi avversari e anche dagli alleati – Matteo Renzi in prima fila – per questo suo utilizzo dei social, proprio i social sono l’eredità maggiore che rimarrà all’ex presidente del Consiglio.

Nel momento in cui scriviamo l’articolo il post di saluto agli italiani di Giuseppe Conte dopo aver lasciato Palazzo Chigi ha collezionato oltre un milione di mi piace, 278.104 commenti – che continuano ad aumentare costantemente – e oltre 122 mila condivisioni. Parole sentite che sono piaciute molto a tantissimi italiani che lo hanno sostenuto in questi due anni e mezzo, tra il Conte I e il Conte II. Lo stesso post condiviso su Instagram – come da prassi dell’ex presidente del Consiglio in tutti questi mesi, ogni contenuto è stato oggetto di condivisione su tutte le sue piattaforme – sta raggiungendo in questi minuti i 370 mile cuoricini.

L’eredità social di Giuseppe Conte

Il consenso sui social è ampissimo, quindi. La comunicazione del presidente della pandemia che Palazzo Chigi ha messo su non proseguirà ma lo staff che avrà in eredità gli account verificati di Conte – e le loro attività future – si troverà a gestire una situazione avviata alla grande. Proprio da questi account social ripartirà Giuseppe Conte per giocarsi le sue carte in politica: non un ministero e non un seggio da parlamentare ma uno dei consensi social maggiori che si siano registrati in Italia per una persona appartenente alla sfera politica. Se frutteranno o meno solo il tempo e la direzione che Conte sceglierà di prendere potranno dircelo.