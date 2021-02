La commozione di Renzi per l’odio subito sui social

La commozione Renzi è un fatto inedito, soprattutto davanti alle telecamere. A L’Aria Che Tira, invece, il leader di Italia Viva si è mostrato sensibile e vulnerabile rispetto a quanto accaduto in questo ultimo mese: il 13 gennaio, con le dimissioni di Elena Bonetti e di Teresa Bellanova, l’ex presidente del Consiglio aveva dato l’innesco alla crisi di governo. Da questo momento in poi, Matteo Renzi è stato oggetto di diversi commenti negativi e insulti sui social network. Una sorta di contrappasso, per lui che aveva puntato forte proprio sui social network per costruire la sua reputazione politica agli inizi della sua carriera nel mondo delle istituzioni.

Commozione Renzi per gli insulti social ricevuti

Davanti a Myrta Merlino, Matteo Renzi ha dichiarato: «Io ho subito tanto odio in questa vicenda e mi sono trovato molto a disagio. Ti dispiace quando il coro di insulti è monocorde, ora che vediamo cosa sta accadendo avverto il bisogno per me un pochino di rifiatare ma anche di avere un po’ di tempo per ragionare, di stare un passo indietro e son quasi contento». Lo ha fatto con gli occhi lucidi e anche leggermente arrossati, a evidenziare il grande travaglio interiore che il leader di Italia Viva ha dovuto combattere per parlare di questa sua sensazione.

Nell’ultimo periodo, del resto, Matteo Renzi è stato critico con i social network. Una delle ragioni che ha addotto alla sua scelta di far cadere il governo Conte 2 è stata anche quella in base alla quale «non si risolvono i problemi del Paese con le dirette su Facebook o su Instagram». Sette anni dopo la sua ascesa politica e la ribalta nazionale ottenuta da Matteo Renzi grazie ai nuovi media, l’ex segretario del Partito Democratico sembra aver decisamente cambiato opinione.