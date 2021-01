L’ossessione di Renzi, ricorda i social 13 volte in 15 minuti

Ben 13 volte in 15 minuti. Sarà che è la critica sulla base della quale Matteo Renzi ha fondato il suo ragionamento e il ritiro della fiducia a Giuseppe Conte, ma nel suo one man show Renzi ha detto social, nomi di social o parole legate a questo ambito per 13 volte in 15 minuti. Considerato che il primo minuto di collegamento è stato per chiedere scusa del ritardo, contiamo su una media di quasi una volta al minuto. Et voilà, ecco la misura dell’ossessione di Renzi social network e per la popolarità che Giuseppe Conte ha acquisito in questi mesi di pandemia – quasi come se rosicasse -.

Le 13 volte in cui Renzi nomina i social

Ascoltando solo i primi quindici minuti dell’intervento alla Camera trasmesso in diretta Facebook di Matteo Renzi, ovvero la parte introduttiva in cui ha parlato lui solo, abbiamo isolato i riferimenti ai social che ha scelto per criticare Conte:

show o reality show: 3 volte;

social: 1 volta;

Instagram: 2 volte;

Twitter: 1 volta;

Facebook: 1 volta;

post su Facebook: 2 volte;

dirette: 1 volta;

like: 1 volta;

spot: 1 volta.

Un totale di 13 volte in 15 minuti sarebbe tanto anche se il fulcro del discorso di Matteo Renzi fossero stati i social, peccato solo che la questione è la crisi di governo che sta aprendo.

Renzi critica le dirette di Conte facendo una diretta

L’utilizzo eccessivo dei social nella comunicazione istituzionale di Giuseppe Conte è alla base della critica al suo metodo che gli rivolge Matteo Renzi. Negli scorsi giorni lo ha detto e ripetuto nelle interviste, oggi lo va a sottolinea con una diretta Facebook. Un bel paradosso, se ci si pensa: accusa Conte di «utilizzo ridondante dei social non rispettando le forme della democrazia» e di contare i like sfruttando proprio il mezzo e il modo che tanto critica.