Sono le ministre a dimettersi ma è Renzi a fare il one man show

La crisi di governo è aperta e le ministre si dimetteranno. A comunicarlo è Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook iniziata in ritardo, così come tipico di Conte e così come Renzi ha criticato aspramente. Il leader di Italia Viva chiarisce immediatamente la situazione e comunica le dimissioni non solo delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, ma anche quella del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Nel corso della conferenza stampa accade qualcosa che in moltissimi stanno facendo notare: le ministre si dimettono ma è Matteo Renzi che parla, non lasciandole nemmeno rispondere alle domande dei giornalisti.

LEGGI ANCHE >>> Renzi fa dimettere le ministre perché «la crisi non si risolve con la popolarità sui social»

Renzi ministre: tutti notano che non le fa parlare

Neanche il buon gusto, l’osservanza delle regole istituzionali o, se preferite, la cavalleria di lasciare che fossero le “sue” due ministre a comunicare le proprie dimissioni, ha avuto @matteorenzi pic.twitter.com/ZVjrTfW1wh — Gad Lerner (@gadlernertweet) January 13, 2021

Ma non dovrebbero rispondere le ministre? #renzi — Giuseppe Smorto (@giusmo1) January 13, 2021

Chi più chi meno, in molti hanno condannato l’atteggiamento di Matteo Renzi. Gad Lerner, in particolare, ha sottolineato come il leader di Italia Viva non abbia «avuto nemmeno il buon gusto di lasciare che fossero le “sue” due ministre a comunicare le proprie dimissioni». Impossibile non notare che, immediatamente dopo l’introduzione, Renzi ha chiesto «le domande per le ministre» ai giornalisti, salvo poi non lasciarle parlare rispondendo lui a tutte le questioni.

L’ironia delle ministre segnaposto

Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non hanno detto una parola, mentre fanno da segnaposto accanto a lui. #crisidigoverno — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 13, 2021

Matteo Renzi ha affermato che le sue due ministre, che si dimettono pur avendo la fiducia, «non possono fare il segnaposto nel governo». L’ironia è che sono dovuti passare 45 minuti perché Teresa Bellanova aprisse bocca e rispondesse alle domande, come fa notare anche Selvaggia Lucarelli: «Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non hanno detto una parola, mentre fanno da segnaposto accanto a lui.».